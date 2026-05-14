Trong video lan truyền trên mạng hồi tháng 5/2024, bà Han Suzhen (hiện 74 tuổi) dùng chiếc kéo sắt lớn cắt những gói cà phê hòa tan, đổ vào chiếc cốc thủy tinh rồi chậm rãi rót nước nóng từ phích.

Không kỹ thuật cầu kỳ, không máy pha hiện đại, chính sự giản dị, hoài niệm ấy khiến hàng triệu người thích thú.

Chỉ sau vài ngày, quán nước nhỏ mang tên “nước mía bà Han” trở thành điểm check-in nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Tôi chỉ là một bà già bán nước mía bình thường, không ngờ lại có ngày nổi tiếng khắp nơi như vậy”, bà Han cười hiền khi nhớ lại.

Bà chủ quán pha cà phê cho khách. Ảnh: Sixthtone

Nổi tiếng chỉ sau một đêm

Quán của bà chủ yếu bán nước mía, ngoài ra có thêm cà phê hòa tan. Nhưng chính nhờ món cà phê, bà trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Khách kéo đến rất đông, có khi xếp hàng dài hơn 50m trong con phố nhỏ. Khách đến từ khắp nơi trên cả nước chỉ để thử “ly cà phê pha tay” của bà.

Không ít người nổi tiếng, blogger và khách du lịch nước ngoài cũng tìm đến chụp ảnh cùng bà lão tóc xoăn luôn xuất hiện với son môi đỏ và trang phục chỉnh tề.

Ở thời điểm đỉnh cao, mỗi ngày bà bán tới 1.000 cốc cà phê. Mỗi cốc có giá 10 nhân dân tệ (hơn 38.000 đồng).

Sự nổi tiếng đến nhanh kéo theo vô số lời mời hợp tác. Hãng sản xuất cà phê từng đưa bà lên livestream và hứa tài trợ cà phê miễn phí trọn đời. Một địa điểm du lịch lớn ở Nam Kinh mời bà làm đại sứ thương hiệu. Nhiều công ty còn gửi tặng bà máy nước nóng, điều hòa, sữa và đủ loại quà tặng khác.

Nhưng giữa cơn sốt truyền thông, bà Han vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh của một người phụ nữ đã trải qua gần cả cuộc đời trong những con phố cũ của Nam Kinh.

“Khách quá đông, tôi còn không kịp đun nước. Cuối cùng tôi chỉ giữ lại cái máy nước nóng, còn những món quà khác tôi đều từ chối”, bà kể.

Mặt trái của sự nổi tiếng

Cùng với sự chú ý là những tin đồn và nghi ngờ trên mạng xã hội. Có người cho rằng, phía sau bà là cả một ê-kíp truyền thông chuyên nghiệp dựng kịch bản để "câu view". Người khác lại đồn bà kiếm hàng triệu nhân dân tệ chỉ sau vài tuần nổi tiếng.

Những lời bàn tán ấy khiến bà tổn thương. “Tôi chỉ là một bà lão bán hàng, lấy đâu ra đội ngũ truyền thông?”, bà nói.

Tài khoản Douyin của bà thực chất do cháu trai lập giúp sau khi xuất hiện nhiều tài khoản giả mạo trên mạng.

Bà thừa nhận mình có kiếm được vài trăm nghìn tệ trong giai đoạn đông khách nhất, nhưng đó là số tiền đánh đổi bằng sức lực.

“Có lúc, 3 ngày tôi không ăn uống tử tế, sụt gần 3kg; một lần còn suýt ngất ngay tại quán. Tôi làm việc đến kiệt sức, điều này không tốt chút nào", bà nói.

Khách xếp hàng dài trước quán nước của bà Han. Ảnh: Sixthtone

Nhịp sống quay trở lại

Cơn sốt kéo dài khoảng 2 tháng rồi dần hạ nhiệt. Quán nước trong hẻm nhỏ trở lại nhịp sống cũ.

Giờ đây, vào những ngày bình thường, bà bán được hơn 100 cốc nước mía, nhưng chỉ bán khoảng 2 hoặc 3 ly cà phê mỗi ngày.

“Được nổi tiếng giống như lộc trời cho vậy. Ở tuổi này mà được nhiều người biết đến như thế đã là quá đủ rồi", bà nói.

Sinh năm 1951 tại Nam Kinh, bà Han nhớ những năm trẻ tuổi, mình rất thích mặc sườn xám, đi giày cao gót và cầm ô che nắng dạo phố. “Hồi đó tôi đi đâu cũng có người ngoái nhìn”, bà kể với vẻ tự hào.

Cà phê đến với bà vào cuối thập niên 1970, khi một người bạn tặng bộ cà phê hòa tan Nescafé - món quà được xem là rất “sành điệu” thời bấy giờ.

Sau khi nghỉ hưu năm 1992, bà mở quán nước mía nhỏ trong hẻm. Mỗi ngày đi làm, bà đều mang theo vài gói cà phê hòa tan để tự pha uống. Khách nhìn thấy rồi hỏi mua. Từ đó, cà phê được đưa vào thực đơn của quán một cách tự nhiên.

Không ai ngờ món đồ uống giản dị ấy, sau hàng chục năm, lại biến bà thành hiện tượng mạng.

Hiện tại, cuộc sống của bà Han đã trở lại yên bình. Thỉnh thoảng vẫn có vài du khách tìm đến xin chụp ảnh cùng “bà cụ cà phê”, nhưng không còn những hàng người chen chúc hay máy quay chĩa vào mặt bà từ sáng sớm, theo Sixthtone.

“Tôi không hiểu thuật toán hay livestream bán hàng là gì. Tôi chỉ muốn tiếp tục sống như trước đây thôi. Chừng nào còn khỏe, quán nhỏ này vẫn sẽ mở cửa", bà chia sẻ.