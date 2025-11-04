Sáng 5/10, thị trấn Nguyệt Thành (thành phố Giang Âm, tỉnh Vô Tích, Trung Quốc) ngập tràn sắc đỏ. Tấm thảm trải dài từ đầu ngõ đến tận cửa, pháo hoa xếp thành hình trái tim, dòng chữ “Chào mừng Giao Giao và cô về nhà” nổi bật giữa không gian rộn ràng. Sau hàng chục năm xa cách, hai người thân thất lạc cuối cùng cũng tìm thấy gia đình.

Nhân vật chính là Vương Giao (SN 1992, sống ở Hà Nam) và cô ruột Lý Tương Hoa (sinh năm 1965). Cả hai đều được nhận nuôi khi còn nhỏ, được đưa từ Giang Âm đến Hà Nam, lớn lên trong hai gia đình khác nhau, cùng mang trong tim khát khao tìm lại cội nguồn.

Vương Giao tìm được người cô ruột cũng đang tìm kiếm người thân. Ảnh: QQ

Tháng 10/2024, trong hành trình tìm người thân, Vương Giao bất ngờ phát hiện người cô ruột của mình cũng đang lần theo dấu vết gia đình ở Giang Âm.

Đến dịp Quốc khánh và Trung thu năm nay, nhờ sự hỗ trợ của công an, các tình nguyện viên và hàng nghìn cư dân mạng, hành trình đi tìm cội nguồn kéo dài qua hai thế hệ đã khép lại bằng một cái kết trọn vẹn.

Hành trình gian nan

Theo QQ, Vương Giao được cha mẹ nuôi đón từ Viện phúc lợi xã hội Giang Âm về Thương Khâu (Hà Nam) khi mới 1 tuổi rưỡi. Khi trưởng thành, cô khao khát tìm lại cha mẹ ruột của mình. Suốt từ năm 2017, cô nhờ công an, truyền thông và bạn bè hỗ trợ đăng tải thông tin tìm kiếm bố mẹ ruột.

Điều bất ngờ, trong quá trình tìm kiếm gia đình, năm 2024, Vương Giao tìm thấy bà Lý Tương Hoa - người cô ruột của mình - tại thành phố Giao Tác (Hà Nam). Nghĩ rằng hành trình tìm người thân đã khép lại, nhưng thật trớ trêu, người cô ấy cũng là một đứa trẻ bị nhận nuôi từ Giang Âm năm 1965.

Cô, cháu nhận nhau, mừng mừng tủi tủi. Cả hai quyết định cùng nỗ lực hơn nữa để tìm gốc gác thực sự của mình. Và chỉ một thời gian sau, phép màu đã đến.

Sáng ngày 5/10, tại nhà ông Tư Tương Phong ở thôn Tây Hồ (Giang Âm), trong tiếng vỗ tay và nước mắt của hàng trăm người dân, hai cô cháu ôm chặt những người thân thất lạc. “Chúng tôi thuê hẳn công ty tổ chức tiệc cưới để đón cô và em gái, còn rộn ràng hơn cả đám cưới của tôi và em trai”, chị Tư Yến Bình, con gái ông Tư Tương Phong, xúc động nói.

Khoảnh khắc gặp lại, bà Lý Tương Hoa bật khóc nức nở, ôm chặt chị gái và em trai. Còn Vương Giao bình tĩnh hơn, chỉ nhẹ nhàng ôm cha mẹ, vỗ về: “Không khóc nữa, con về rồi, mọi chuyện đều ổn”.

Cô gái ấy từng 5 lần đến Giang Âm, so sánh ADN với hơn 50 người, làm hơn 10 lần xét nghiệm gen, trải qua biết bao hy vọng và thất vọng, nhưng chưa từng bỏ cuộc. Khi thấy di ảnh ông bà nội, cô quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi: “Ông bà ơi, con gái của ông bà đã về, cháu gái cũng về rồi ạ”.

Cuộc đoàn tụ "kép" của gia đình khiến niềm vui nhân đôi. Ảnh: QQ

Người giúp kết nối hai bên là Tư Cao Khánh, em trai của Vương Giao. Ngày 23/9, bạn của anh xem được buổi livestream của cô và nhanh chóng liên hệ với Cao Khánh. Gia đình anh sau đó đã làm xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận: Vương Giao là con ruột của ông Tư Tương Phong, còn bà Lý là chị ruột của ông.

Ông Lý Dũng Quốc, Chủ tịch Hội tình nguyện viên tìm thân Giang Âm, chia sẻ: “8 năm kiên trì tìm kiếm của cô gái đã khiến cả thành phố xúc động. Từ năm 2017, chúng tôi đã giúp họ lấy mẫu ADN, dán poster khắp nơi, đăng video tìm thân, nhưng phải đến hôm nay, mọi chờ đợi mới có hồi đáp”.

Tại buổi đoàn tụ, Vương Giao gửi tặng cảnh sát Kha Vĩ Lực – người trực tiếp hỗ trợ vụ việc – lá cờ thêu dòng chữ biểu dương.

Nhận lá cờ đặc biệt, cảnh sát Kha xúc động nói: “Chúng tôi từng giúp hàng nghìn người đoàn tụ, nhưng tấm cờ này thật khác biệt. Thành công hôm nay phần lớn là nhờ nghị lực và sự dũng cảm của cô ấy, cùng tấm lòng của bao người Giang Âm đã cùng chung tay viết nên cái kết hạnh phúc này”.