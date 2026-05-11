Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê” hoạt động tại Quảng Trị và TPHCM.

Theo cơ quan công an, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 3 điểm sản xuất, buôn bán cà phê giả tại Quảng Trị và TPHCM; đồng thời truy xét nhiều điểm tiêu thụ sản phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của đối tượng Nguyễn Xuân Thành. Ảnh CACC

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thành (44 tuổi, trú tại TPHCM) là đối tượng cầm đầu đường dây. Những người liên quan gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy (38 tuổi, em gái Thành) và bà Lê Thị Định (64 tuổi, mẹ của Thành, cùng trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị).

Tang vật liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán cà phê giả bị lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh CACC

Khám xét nơi ở các đối tượng và các điểm tiêu thụ, công an thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu là cà phê giả; hàng nghìn bao bì mang nhiều nhãn hiệu khác nhau cùng nhiều máy móc, dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.