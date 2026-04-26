Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982, ngụ phường Tân Tạo) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng - Phạm Tuấn Thanh khi bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tân Tạo và các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 700kg mì tươi thành phẩm cùng lượng lớn hóa chất gồm: 10,2kg bột Borax (hàn the), 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch màu vàng cùng nhiều công cụ sản xuất.

Dây chuyền sản xuất mì tươi "ngậm" hoá chất. Ảnh: CA

Qua đấu tranh, cặp vợ chồng này khai nhận đã tổ chức sản xuất mì tươi (mì trứng, mì vàng) từ năm 2014 đến nay. Để sợi mì dai, không bị bở và kéo dài thời gian bảo quản từ 8 tiếng lên 2 ngày, các đối tượng đã trực tiếp pha trộn hàn the và thủy tinh lỏng vào quá trình chế biến. Đây đều là những hóa chất công nghiệp cực độc, bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Cơ quan công an ước tính, trong hơn 10 năm hoạt động, cơ sở này đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi có chứa chất cấm.

Công an ước tính, vợ chồng Phụng - Thanh đưa ra thị trường hơn 2.800 tấn mì tươi có chứa chất cấm. Ảnh: CA

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an TPHCM cũng đã khám phá vụ án sản xuất mì tươi chứa chất cấm tương tự do Vương Lưỡng Toàn thực hiện tại phường Phú Thạnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.