Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hải (53 tuổi, ngụ xã Thạnh An, TP Cần Thơ) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An. Đây được xác định là nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài do Hải và vợ là bà Thủy tổ chức thực hiện.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến hiện trường chỉ đạo điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và sản phẩm nước hoa thành phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất hàng giả.

Làm việc với cơ quan công an, Hải và Thủy khai để che giấu hành vi vi phạm, năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH Halova tại TPHCM, do Hải đứng tên giám đốc. Công ty đăng ký sản xuất nhiều dòng nước hoa và đã được cơ quan chức năng tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, Hải và Thủy bắt đầu tổ chức sản xuất nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như: Allure, Acqua di Giò, Coco Chanel, Dior, Le Labo... để thu lợi bất chính.

Công an khám xét nơi sản xuất, buôn bán nước hoa giả. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Lực lượng công an khám xét, kiểm đếm số tang vật. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đặt mua chai lọ, bao bì, nhãn mác, nắp chai và hóa chất tạo mùi tại chợ Kim Biên (TPHCM) cùng trên mạng xã hội, sau đó mang về nhà thuê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để pha chế, đóng gói và tiêu thụ ra thị trường.

Đến tháng 11/2025, để tránh bị phát hiện, Hải và Thủy vận chuyển toàn bộ máy móc, nguyên liệu và sản phẩm về 3 địa điểm tại xã Thạnh An, TP Cần Thơ để tiếp tục hoạt động sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả.

Số tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cơ quan điều tra xác định, khi nhận đơn đặt hàng, nếu sản phẩm có bao bì cũ hoặc nước hoa bị đổi màu, thiếu dung tích, các đối tượng sẽ thay nhãn, bơm thêm dung dịch hoặc thay mới nước hoa rồi đóng gói lại như sản phẩm hoàn chỉnh.

Các sản phẩm giả được bán qua mạng xã hội với giá từ 55.000 đồng đến 220.000 đồng/chai, giao cho khách bằng hình thức chuyển phát nhanh.