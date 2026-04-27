Hàng nghìn tấn mì tươi trộn hóa chất đã ra thị trường

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982, ngụ phường Tân Tạo) cầm đầu.

Công an xác định, trong vòng 12 năm hoạt động, hộ kinh doanh trên đã sản xuất, bán ra thị trường 2.800 tấn mì tươi có tẩm các hóa chất Borax (hàn the), Natri Silicat (thủy tinh lỏng) và phẩm màu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh là chủ cơ sở mì tươi trộn hóa chất ở phường Tân Tạo. Ảnh: CA

Trong một vụ án tương tự, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra với hộ kinh doanh của vợ chồng Vương Lưỡng Toàn (SN 1981), Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh).

Khi bị bắt giữ vào đầu tháng 1 vừa qua, vợ chồng này khai nhận mỗi ngày cho ra lò khoảng 600 - 700kg mì tươi tẩm hóa chất; lượng mì ''bẩn'' tiêu thụ trong 3 năm gần đây là khoảng 800 tấn.

Từ con số trên, cơ quan công an ước tính trong 10 năm hoạt động, cơ sở của vợ chồng Toàn – Lài đã bán ra thị trường hàng nghìn tấn mì tẩm chất độc hại.

Mì tươi tẩm hóa chất được đóng gói, chuẩn bị đưa ra chợ, các tiệm ăn. Ảnh: CA

Khai báo với cơ quan công an, các cặp vợ chồng Phụng – Thanh, Toàn – Lài đều cho biết các loại hóa chất và phụ gia được mua chủ yếu tại khu vực chợ Kim Biên. Các đối tượng học cách làm mì từ những người khác. Các đối tượng khai dù biết gây ảnh hưởng sức khỏe, ''đầu độc'' người tiêu dùng nhưng vẫn làm vì hoàn cảnh, kiếm sống nuôi gia đình.

Vợ chồng Vương Lưỡng Toàn, Huỳnh Cẩm Lài cùng nhân viên của cơ sở mì tươi ngâm hóa chất ở phường Phú Thạnh. Ảnh: CACC

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, các đối tượng tẩm hóa chất cấm vào sợi mì nhằm mục đích để sợi mì dai, không bị bở, tạo độ bóng, đẹp… Đặc biệt, sợi mì tẩm hóa chất sẽ bảo quản được lâu trong 2-3 ngày (mì tươi thông thường chỉ bảo quản được 8 giờ).

Trong quá trình điều tra 2 lò sản xuất mì tẩm hóa chất nói trên, cơ quan công an đã làm rõ về một số đầu mối tiêu thụ, chủ yếu là các sạp chợ, các hàng quán kinh doanh ăn uống…

Cơ quan điều tra đang xem xét về hành vi tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm ra thị trường; đồng thời làm rõ những người bán hóa chất để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tuyên chiến với thực phẩm bẩn

Được biết, trong thời gian qua, Ban giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và xem đây là “cuộc chiến” với thực phẩm bẩn, tiến hành cùng với nhiều cơ quan chức năng liên quan. Những vụ án về thực phẩm bẩn gần đây, trong đó có 2 vụ hộ kinh doanh sản xuất mì tươi ngâm hóa chất nói trên đã cho thấy mức độ nghiêm trọng mới.

Công xưởng sản xuất mì tươi bằng hóa chất của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh. Ảnh: CACC

Cơ sở sản xuất mì tươi không đảm bảo vệ sinh. Ảnh: CACC

Dưới danh nghĩa là hộ kinh doanh gia đình nhỏ lẻ, các cơ sở này đã hình thành nên những "công xưởng" khép kín, nhiều chiêu thức tinh vi đối phó như: lò sản xuất xa khu dân cư để hạn chế mùi hóa chất, tránh bị phát hiện; có khi tồn tại trong khu dân cư thì hóa chất được cất giấu ở địa điểm khác, khi cần dùng mới mang đến để tẩm, ngâm vào thực phẩm. Quan trọng hơn, chủ cơ sở thường sử dụng nhân công là người nhà để thực hiện các công đoạn nhằm giữ bí mật.

Tuy nhiên, xác định “cuộc chiến” với thực phẩm bẩn, trong thời gian qua, Công an TPHCM đã điều tra quyết liệt, xử lý nghiêm. Cụ thể tại thời điểm phát hiện cơ sở thực phẩm bẩn, lực lượng công an phối hợp ngay với các cơ quan chuyên ngành lấy mẫu giám định, làm rõ các loại hóa chất sử dụng, mức độ độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ngay những chủ cơ sở, người có liên quan, nếu xác định có căn cứ xử lý hình sự.

Hóa chất được mua dễ dàng ở nhiều nơi như chợ Kim Biên để sử dụng vào sản xuất thực phẩm. Ảnh: CACC

Đồng thời, Công an TPHCM cho biết, “cuộc chiến” thực phẩm bẩn này không chỉ trách nhiệm công an mà cần có sự phát huy hiệu quả của các cơ quan liên quan, sự phối hợp liên ngành hiệu quả. Quan trọng nhất là sự thức tỉnh của đạo đức kinh doanh, sự tỉnh táo, tìm hiểu thông tin, kiến thức của mỗi người dân.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin trực tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế để được tiếp nhận, xử lý, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.