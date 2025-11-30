Theo tờ USA Today, bà Melania Trump ngày 29/11 đã chính thức ra mắt công ty sản xuất phim mang tên "Muse Films", kèm theo một đoạn video ngắn giới thiệu logo chính thức của công ty.

"Xin được trân trọng giới thiệu công ty sản xuất phim mới của tôi: Muse Films. Tác phẩm đầu tiên của hãng sẽ là bộ phim 'Melania', dự kiến ra rạp trên toàn nước Mỹ vào ngày 30/1/2026", bà Melania viết trên X.

Giới thiệu của nhà sản xuất cho biết, bộ phim tài liệu này sẽ tập trung vào những khoảnh khắc ấn tượng của bà Melania trong quá trình chuyển giao trước khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Anadolu Agency

Trên thực tế, thông tin về dự án phim "Melania" không phải là mới, và thứ được dư luận chú ý đặc biệt là tên gọi của công ty này. "Muse" là mật danh được Cơ quan Mật vụ đặt cho Đệ nhất phu nhân Mỹ với mục đích bảo đảm an ninh, và việc sử dụng nó làm tên công ty kinh doanh là một quyết định thú vị.

Theo truyền thông Mỹ, mỗi khi Nhà Trắng có một chủ nhân mới, Cơ quan Mật vụ lại dành tặng cho tân Tổng thống một biệt danh đặc biệt, được chọn dựa theo tính cách hoặc lý lịch của họ. Ngoài chủ nhân Nhà Trắng, các thành viên khác trong gia đình Tổng thống cũng được đặt biệt danh riêng. Chúng thường bắt đầu bằng chữ cái giống với ký tự đầu tiên trong biệt danh của Tổng thống.

Biệt danh của Tổng thống Trump là Mogul (ông trùm), thể hiện rõ truyền thống kinh doanh của gia đình. Trong khi đó, biệt danh của bà Melania là "Muse" (nàng thơ), dựa trên sự nghiệp thời trang của bà.

Một số biệt danh thú vị khác được mật vụ Mỹ đặt cho các Tổng thống bao gồm: Renegade (kẻ nổi loạn) - Barack Obama, Trailblazer (người tiên phong) - George W. Bush, Eagle (đại bàng) - Bill Clinton, Celtic (người Celt) - Joe Biden,...