Tờ New York Post ngày 16/8 cho biết, các quan chức Nhà Trắng mới đây tiết lộ rằng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã viết một bức thư cá nhân gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bức thư sau đó được Tổng thống Donald Trump trao tận tay chủ nhân Điện Kremlin trong cuộc gặp ở Alaska.

Dù không tiết lộ cụ thể về nội dung của bức thư, nhưng các nguồn tin của Nhà Trắng nói rằng nó có liên quan đến vấn đề trẻ em bị buộc phải di tản vì xung đột Ukraine. Bức thư này cũng là một dịp hiếm hoi mà bà Melania có những hành động thể hiện quan điểm ngoại giao của mình.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: NYT

Cuộc xung đột Ukraine đã khiến hàng chục nghìn trẻ em phải sơ tán, và các bên liên quan thường đưa ra quan điểm trái chiều về chủ đề này. Trong khi Nga khẳng định họ đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương khỏi khu vực giao tranh, thì Ukraine cáo buộc đối thủ đang đưa trẻ em đi mà không có sự đồng ý của gia đình.

Trong tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo rằng Moscow đang thúc đẩy việc giúp trẻ em Ukraine được đoàn tụ với người thân. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga đã giải cứu rất nhiều trẻ em khỏi vùng chiến sự, sau đó đưa tới chăm sóc tại các cơ sở nhà nước.

Theo truyền thông Mỹ, cuộc hội đàm tại Alaska giữa ông Trump và ông Putin đã diễn ra tốt đẹp, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine.