Theo báo Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 đã đăng tải toàn văn bức thư của vợ ông - Đệ nhất phu nhân Melania Trump gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin lên mạng xã hội Truth Social.

Bức thư này được ông Trump chuyển tận tay ông Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Alaska hôm 15/8. Nội dung chính của thư kêu gọi lãnh đạo Điện Kremlin giải quyết tình trạng trẻ em bị buộc phải di tản vì cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Kính gửi Tổng thống Putin, trẻ em trên thế giới này đều có những ước mơ nhỏ bé trong trái tim, dù chúng được sinh ra tại các thành phố hoa lệ hay ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Trẻ em luôn mơ về tình yêu thương, những cơ hội và sự bảo vệ an toàn", bà Melania mở đầu bức thư.

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhấn mạnh, nghĩa vụ của bậc cha mẹ là nuôi dưỡng hy vọng cho thế hệ tiếp theo, trong khi nghĩa vụ của các nhà lãnh đạo là tạo ra môi trường sống an toàn cho trẻ em. Tất cả mọi người phải nỗ lực để đảm bảo trẻ em có thể thức dậy trong hòa bình và có một tương lai "được bảo vệ hoàn hảo".

Toàn văn bức thư Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gửi tới Tổng thống Putin. Ảnh: TruthSocial/@realDonaldTrump

"Tôi tin ngài Putin cũng đồng ý rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được bắt đầu cuộc sống bằng sự trong sáng, bất kể khác biệt về địa lý, chính trị và tư tưởng. Nhưng trong thế giới hiện tại, có những trẻ em buộc phải giấu đi nụ cười, tự ôm lấy bản thân khi bóng tối bủa vây.

Việc bảo vệ sự ngây thơ và khôi phục lại tiếng cười của những đứa trẻ này là vì lợi ích của nhân loại, vượt qua mọi chia rẽ trên thế giới. Ngài Putin có khả năng thực hiện tầm nhìn táo bạo này chỉ với một nét bút và đã đến lúc làm như vậy", bà Melania khép lại bức thư.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến hàng chục nghìn trẻ em phải đi sơ tán và các bên liên quan thường đưa ra quan điểm trái chiều về chủ đề này. Trong khi Nga khẳng định đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương khỏi khu vực giao tranh, Ukraine cáo buộc đối phương đang đưa trẻ em đi mà không có sự đồng ý của gia đình.