Tối 31/3, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội), triển lãm Tương giao 2 của họa sĩ, diễn viên Quế Chi khai mạc rất đặc biệt. Ngay từ đầu, sự kiện đã mở ra một hành trình đa giác quan, nơi hội họa đối thoại cùng âm nhạc, điện ảnh và đời sống, biến buổi khai mạc thành một sự kiện nghệ thuật tổng hợp, giàu cảm xúc.

Không đi theo lối mòn, Tương giao 2 mở màn bằng tiết mục múa Nàng Mây đưa khán giả bước vào thế giới nghệ thuật bằng chuyển động, ánh sáng và âm nhạc. Sự hòa quyện giữa cơ thể người nghệ sĩ và không gian tạo nên một bức tranh sống động, nơi hội họa không chỉ để nhìn mà còn để cảm nhận bằng nhiều giác quan.

Quế Chi xuất hiện không chỉ như một họa sĩ mà như một nhân vật bước ra từ chính tác phẩm của mình: khi là nghệ sĩ sáng tạo, khi là người phụ nữ của gia đình, khi lại mang dáng dấp của một nhân vật điện ảnh chất chứa ký ức.

Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam và các khách mời mở bức tranh "Cô dâu".

Điểm nhấn đặc biệt là nghi thức lật bức tranh Cô dâu - tác phẩm chưa từng công bố, lấy cảm hứng từ bộ phim Chuyện tình Khau Vai của đạo diễn Trần Trí Thành. Thay vì khắc họa nhân vật chính, bức tranh hướng tới những con người thầm lặng phía sau ống kính như hóa trang, phục trang, quay phim…

Ngay sau đó, tác phẩm Hoa núi được đưa ra đấu giá gây quỹ. Với hình ảnh "đá chen hoa, đá chen cây", bức tranh gợi lên sức sống bền bỉ của thiên nhiên. Nhà văn, nhà sưu tập Tina Wuan đã đấu giá thành công với số tiền 10 triệu đồng, dành tặng Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.

Tại khai mạc, NSND Hồ Bắc cho rằng, điều đáng chú ý ở Tương giao là tinh thần cạnh tranh nội tại trong sáng tạo. Không phải là sự ganh đua với người khác mà là sự nỗ lực vượt qua chính mình, làm mới ngôn ngữ nghệ thuật qua từng tác phẩm. Ở đó, yếu tố màu sắc, chất liệu và cách xử lý hình khối được khai thác mạnh mẽ, tạo nên những lớp cảm xúc phong phú.

Bên cạnh đó, NSND Hồ Bắc đánh giá cao cách nghệ sĩ xử lý các mảng màu. Sự mạnh dạn trong lựa chọn và kết hợp màu sắc giúp tác phẩm trở nên nổi bật, đồng thời thể hiện rõ cá tính sáng tạo. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đây là một hướng đi khó, đòi hỏi sự tiết chế và kiểm soát để tránh rơi vào cảm giác rối hoặc quá tải thị giác.

Ở triển lãm lần này, nhiều tác phẩm cho thấy sự tìm tòi đa dạng, từ bố cục đến ngôn ngữ biểu đạt.

Nghệ sĩ Quế Chi khai cọ bức tranh "mở". Chị chỉ vẽ vài nét đầu tiên, giới mộ điệu khi tham gia triển lãm có thể vẽ theo cách mình muốn lên tác phẩm cho tới khi triển lãm kết thúc vào ngày 9/4.

Sinh năm 1967, lớn lên trong môi trường giàu truyền thống văn hóa tại Yên Thái (Tây Hồ) và Bát Tràng, nghệ sĩ Quế Chi sớm được nuôi dưỡng trong không gian thẩm mỹ đa dạng.

Không chỉ gắn bó với hội họa, Quế Chi còn tham gia diễn xuất, sáng tác âm nhạc và giảng dạy mỹ thuật. Chính sự đa dạng này tạo nên một nền tảng đặc biệt: tranh của chị không chỉ mang yếu tố thị giác mà còn chứa đựng nhịp điệu, âm thanh và chuyển động.

Bên cạnh sáng tác cá nhân, chị tích cực tham gia nhiều triển lãm trong và ngoài nước, từ các hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội đến các chương trình giao lưu quốc tế và dự án cộng đồng như Rừng Xòe.

