Ban tổ chức vừa công bố, bức tranh Chấm & Chạm đã ghi nhận sự tham gia của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở giá trị nghệ thuật, hành trình của Chấm & Chạm còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bức tranh đã được nhà sưu tầm Nguyễn Thu Hoài mua lại và trao tặng cho chùa Tảo Sách. Toàn bộ số tiền 25 triệu đồng từ tác phẩm được họa sĩ Trương Vũ Trung chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Việc trao tặng tác phẩm có sự chứng kiến của đại diện chùa Tảo Sách, góp phần khép lại hành trình nghệ thuật bằng một điểm chạm giàu ý nghĩa - nơi giá trị thẩm mỹ hòa quyện với tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Nhà sưu tầm Nguyễn Thu Hoài cho biết, việc trao tặng bức tranh cho chùa Tảo Sách nhằm lan tỏa hơn nữa ý nghĩa của tác phẩm, nhân lên tinh thần nhân ái.

Chuỗi sự kiện nghệ thuật Chấm & Chạm - Five Touch Symphony khởi xướng từ ngày 14/12/2025 đến 20/3/2026, kết hợp giữa sáng tạo nghệ thuật và hoạt động thiện nguyện, lan tỏa thông điệp kết nối và sẻ chia trong cộng đồng.

Chấm & Chạm được xây dựng như một hành trình trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan, xoay quanh 5 sắc màu, 5 cung bậc cảm xúc và 5 "điểm chạm" - nơi mỗi người tham dự trở thành một phần của tác phẩm. Không dừng lại ở việc thưởng thức, công chúng còn trực tiếp tham gia sáng tạo, góp phần hình thành nên giá trị chung của tác phẩm nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương trình là bức tranh cộng đồng do họa sĩ Trương Vũ Trung khởi xướng. Tác phẩm không hoàn thiện bởi riêng người nghệ sĩ mà được tạo nên từ hàng nghìn chấm màu - dấu ấn cá nhân của những người tham gia. Mỗi chấm màu đại diện cho một câu chuyện, một lời chúc và nguồn năng lượng tích cực được gửi gắm.

Chấm & Chạm - Five Touch Symphony vì thế không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là minh chứng cho sức mạnh của những kết nối nhỏ bé. Từ những chấm màu tưởng chừng giản dị, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng.