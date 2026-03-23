Triển lãm Rung cảm mùa xuân của họa sĩ Đoàn Mai Thủy vừa khai mạc tại Phòng trưng bày Hội Mỹ thuật TPHCM.

Sự kiện giới thiệu 106 tác phẩm hội họa đa dạng chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, màu nước… theo trường phái ấn tượng, trừu tượng thể hiện, hiện thực về tình yêu với thiên nhiên, con người, cuộc sống.

Các tranh được lấy cảm hứng từ mùa xuân, với những rung cảm tự nhiên về cuộc sống, con người...

Những tác phẩm lần này được họa sĩ Đoàn Mai Thủy nâng niu, trau chuốt thực hiện trong suốt 10 năm qua. Chị mong mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật không gian cảm xúc và lắng đọng khi được soi chiếu trong vòng quay của thời gian.

Theo họa sĩ, “Xuân” trong triển lãm là mùa của thiên nhiên và mùa của nội tâm người nghệ sĩ phản chiếu những rung động chân thực.

Đó là khúc tự tình đầy màu sắc với những câu chuyện riêng về mùa xuân. Cuộc sống và hành trình sáng tạo của chị với những niềm vui - nỗi buồn, có ký ức - hiện tại và hy vọng cho ngày mai được kể lại bằng ngôn ngữ hội họa… Tất cả đều được Đoàn Mai Thủy ươm mầm từ những trải nghiệm phong phú trong hành trình sống và yêu.

Không gian trưng bày trong triển lãm.

Ở triển lãm, người xem có thể bắt gặp những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng gợi mở về sự khởi đầu, tái sinh; những đường nét, gam màu rực rỡ thể hiện sức sống tràn trề của mùa đẹp nhất năm.

Qua đó, mỗi người có thể chiêm nghiệm cuộc sống qua những mảng màu, bố cục trầm lắng hơn - như một khoảng lặng để soi chiếu sau những vòng quay thời gian.

Triển lãm cũng là dịp để họa sĩ Đoàn Mai Thủy nhìn lại hành trình sáng tạo bền bỉ của mình trong 30 năm qua.

“Vẽ tranh trở thành phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, là thiền định, là hạnh phúc và là niềm vui. Tình yêu với thiên nhiên, với các vùng miền đất mẹ, với con người và cuộc sống là đề tài không bao giờ cạn”, Đoàn Mai Thủy chia sẻ.

Họa sĩ Đoàn Mai Thủy.

Nữ họa sĩ vốn yêu thích lối vẽ tranh hiện thực và đặc biệt là trường phái trừu tượng ấn tượng. Với lối vẽ này, chị được thoả sức bay bổng sáng tạo, tự do bứt phá, truyền năng lượng, toả sáng sự lạc quan, tình yêu của mình qua từng bút pháp, mảng màu…

Trong xu hướng hội họa trừu tượng thể hiện đa số là các họa sĩ nam, hiếm nữ giới, Mai Thủy là một trong số ít. Để có được bản lĩnh theo con đường sáng tác hội họa này, nữ họa sĩ phải đối mặt với nhiều thử thách.

Có mặt tại sự kiện, Nhà giáo ưu tú - Họa sĩ Đặng Thị Dương nhận định thế mạnh trong tác phẩm trừu tượng của họa sĩ Đoàn Mai Thủy là đường nét, hình khối, màu sắc.

Những yếu tố quan trọng trong bố cục tranh trừu tượng được họa sĩ kết hợp hiệu quả và thi vị. Triển lãm lần này của Đoàn Mai Thủy nhắn gửi người thưởng lãm nghệ thuật rằng: Mùa xuân đến rồi, xôn xao cả đất trời.

Nữ họa sĩ 30 năm miệt mài với nghề vẽ.

Họa sĩ Lê Phương Đông cho rằng việc dùng màu sắc để lột tả tấm chân tình đã khó nhưng bắt màu sắc phải lên tiếng để đánh dấu một giai đoạn, một khoảng lắng đọng trong tâm hồn lại còn khó và da diết hơn.

"Xem tranh của Mai Thủy, ta bỗng bắt gặp một sự tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đủ lay động tâm hồn của người ngắm tranh qua những rung cảm trong sáng tác của cô", nam họa sĩ nhận định.

Đoàn Mai Thủy là hội viên Hội Mỹ thuật TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, học và tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 1997 - 2003, vẽ toàn thời gian từ đó đến nay. Chị đã tổ chức, tham gia rất nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm trong và ngoài nước.

Các tác phẩm được trưng bày trong triển lãm

