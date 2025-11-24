Ngày 24/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi), Phạm Trường Vũ (20 tuổi) cùng trú tại xã Ea Drăng và Y Bi Mlô (32 tuổi) trú tại xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Hai trong ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: SĐ

Kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 6/2025, chị D. (25 tuổi, trú tại xã Ea Rốk, Đắk Lắk) xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng, nằm dưới sự quản lý, điều hành của Nguyễn Thanh Hải.

Quá trình làm việc, ngoài việc rót bia, bấm bài cho khách, Hải thường ép chị D. và các nhân viên khác phải cho khách đụng chạm vào cơ thể.

Khi chị D. và các nhân viên làm chung phản ứng, Hải đã chửi nhân viên ngay ở trong phòng hát. Hết buổi tiếp khách, Hải không cho nhân viên về phòng trọ mà đưa về nhà trọ của Hải để đánh đập, chửi bới và đe dọa.

Tối 15/10, sau khi điện thoại cho chị D. mà không liên lạc được, Hải cùng Vũ và Y Bi đi tìm chị.

Khi gặp chị D., Vũ đã xịt hơi cay vào mặt, đánh đập, sau đó kéo chị D. lên xe ô tô rồi đưa về nhà trọ. Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh đập, dùng xích sắt xích chân chị D. lại để tiếp tục hành hạ.

Sau khi được nhóm này thả về, chị D. đã đến cơ quan công an trình báo.

Theo cơ quan công an, Hải và Y Bi là những đối tượng đã có nhiều tiền án, mới ra tù nhưng không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục phạm tội.