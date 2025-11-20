Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, đề nghị khởi tố 85 đối tượng trong chuyên án 225N.

Theo Cục C04, qua công tác nắm tình hình và rà soát địa bàn, lực lượng phát hiện tại huyện Đan Phượng (cũ, TP Hà Nội) có ba điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều dấu hiệu phức tạp, gồm: karaoke Quỳnh Trang (xã Hạ Mỗ), karaoke Mai Về (xã Thượng Mỗ) và karaoke Q5 (thị trấn Phùng cũ).

Cảnh sát phát hiện 83 người dương tính với ma túy ở 3 quán trên. Ảnh: C04

Các quán này đều hoạt động trá hình; dù đã ngừng kinh doanh nhưng vẫn lén lút nhận khách vào sử dụng trái phép chất ma túy. Có thời điểm, hàng trăm lượt khách tụ tập tại đây để sử dụng và tổ chức sử dụng ma túy, gây bức xúc dư luận và mất an ninh trật tự khu vực.

Ngày 22/4, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và đề xuất xác lập chuyên án 225N.

Rạng sáng 28/6, lúc 2h30, C04 chủ trì, huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Hà Nội, chia thành nhiều mũi kiểm tra đồng loạt cả ba cơ sở nói trên.

Tang vật sử dụng ma túy của các đối tượng. Ảnh: C04

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 91 người có dấu hiệu sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó 83 đối tượng cho kết quả dương tính.

Tổ công tác cũng thu giữ 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan.

Đến nay, C04 đã đề nghị khởi tố 85 bị can, bao gồm chủ cơ sở, quản lý và nhân viên của ba quán karaoke nói trên, về các tội: mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; không tố giác tội phạm; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.