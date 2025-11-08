Chiều 8/11, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba người trong một phòng trọ ở xã Tân Hương.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: E.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, chị Hà (chủ vựa dừa tại xã Tân Hương) không thấy nhân viên làm thuê, chị T.T.L.T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang), đến làm việc dù đã nhiều lần gọi điện.

Đến 9h30, chị Hà tìm đến phòng trọ nơi chị T. thuê (ở xã Tân Hương) thì thấy cửa phòng khóa trái. Chị Hà gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên chị Hà nhờ chủ nhà trọ hỗ trợ kiểm tra.

Khi chủ nhà trọ mở cửa, mọi người phát hiện ba người tử vong gồm chị T., anh N.V.K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và bé T. (11 tuổi, con gái chị T.). Bên trong phòng nồng nặc mùi xăng. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Theo người dân địa phương, chị T. và anh K. thời gian qua chung sống với nhau như vợ chồng.