Ngày 8/11, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định ban hành Lệnh triển khai xây dựng công trình khẩn cấp Dự án Khắc phục tình trạng thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An (giai đoạn 1) tại xã Tà Năng.

Hiện trạng hồ thủy lợi Cay An tại xã Tà Năng, ngày 8/11. Ảnh: Đoàn Ngọc

Theo UBND tỉnh, đây là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành công trình hồ thủy lợi Cay An; tránh nguy cơ mất an toàn đập, vỡ đập; bảo vệ tính mạng, tài sản cho khoảng 400 hộ dân và 200ha đất canh tác sản xuất nông nghiệp ở vùng hạ du hồ chứa; chống sạt lở mái đập, bảo đảm an toàn hồ đập trong mùa mưa tới và những năm sau...

Theo đó, dự án có tổng kinh phí dự kiến 2,9 tỷ đồng, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện là 90 ngày kể từ ngày ký lệnh xây dựng khẩn cấp. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng được giao làm chủ đầu tư.

Nhiều đơn vị được huy động khắc phục sự cố tại hồ thủy lợi. Ảnh: Đoàn Ngọc

Động thái này được đưa ra sau khi hồ thủy lợi Cay An tại xã Tà Năng, đưa vào sử dụng năm 2007, có dung tích khoảng 1,7 triệu m³, xuất hiện hiện tượng bị trượt cục bộ, có vết nứt, nước ngầm thấm qua chân đập và có nguy cơ vỡ đập.

Lâm Đồng chi gần 3 tỷ đồng xử lý khẩn cấp sự cố hồ thủy lợi Cay An trong 90 ngày. Ảnh: Đoàn Ngọc

Lo ngại hồ có nguy cơ vỡ đập, tối 7/11, Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang đã quyết định di dời khẩn cấp người dân sống dưới khu vực hạ lưu hồ (thôn Chan Rang Hao và Tou Neh) ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn.

Cũng ngay trong đêm 7/11, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo.

Từ đêm qua đến sáng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người dân tập trung xử lý các vết nứt dài tại hồ thủy lợi Cay An, không để vỡ đập. Lực lượng chức năng liên tục đóng cọc xà cừ, đắp đất gia cố thân đập và xử lý các vết nứt, rò rỉ và gia cố chân đập.