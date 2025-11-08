Sáng nay (8/11), Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm ba người tử vong thương tâm.

Xe máy chở theo 3 người va chạm với xe đầu kéo đang ôm cua. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 61H-145.XX lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Khi đến giao lộ giao với Quốc lộ 1K (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), tài xế điều khiển xe rẽ phải. Trong lúc ôm cua, xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 61D2-089.XX chở theo ba người, gồm hai ông bà và cháu ngoại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.T

Sau va chạm, cả ba người và xe máy té ngã xuống đường, bị bánh xe cán qua người làm hai bà cháu tử vong tại chỗ. Người ông được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.