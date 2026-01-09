Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 47.600.776 đồng tới bà Nguyễn Thị Sen, nhân vật trong bài viết: “Cụ bà 72 tuổi liệt giường: ‘Chỉ mong có chút tiền lo hậu sự’.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 47.600.776 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ bà Sen

Bà Sen là con út trong gia đình có 5 chị em nhưng cả đời bà sống trong cảnh đơn côi, lẻ bóng. Trước đây, dù cuộc sống vất vả, bà vẫn tự lao động kiếm sống bằng đủ nghề.

Tuy nhiên, từ năm 2020, sau một cú ngã nghiêm trọng, bà bị dập xương chậu, không đi lại được, phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người khác. Căn nhà nhỏ bà đang ở được dựng lên từ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Suốt 5 năm qua, người trực tiếp chăm sóc bà Sen là anh Nguyễn Đình Phúc, cháu ruột của bà. Dù nhà cách xa gần 3km, nhưng ngày nào anh Phúc cũng đều đặn mang cơm, thuốc men và vợ anh lo vệ sinh cá nhân cho bà. Nguồn thu nhập duy nhất của bà Sen hiện nay là khoản trợ cấp người tàn tật 750.000 đồng/tháng, không đủ chi trả tiền thuốc men, bỉm sữa, khiến gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai vợ chồng anh Phúc.

Đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc Báo VietNamNet, bà Sen không giấu được nước mắt xúc động nói: "Khoản tiền ủng hộ là nguồn động viên lớn, giúp tôi vơi bớt nỗi lo những ngày cuối đời, đồng thời san sẻ phần nào khó khăn với gia đình cháu Phúc đã tận tình chăm sóc bà suốt nhiều năm qua".