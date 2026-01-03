MS 2026.003

Mới 3 tuổi, thế giới của bé Đỗ Mai Anh chỉ quẩn quanh trên chiếc giường nhỏ. Trong căn nhà nhỏ của bà ngoại, người mẹ đơn thân vẫn gắng gượng từng ngày, chỉ mong giữ con ở lại với cuộc đời.

Mắc căn bệnh bại não, bé Mai Anh thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị tốn kém

Năm 2023, vợ chồng chị Nguyễn Thị Dịu (SN 1996) ly thân, chị mang theo 2 chị em Mai Anh về sống ở nhà mẹ đẻ (phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng). Đến tháng 1/2024, thấy con gái có những dấu hiệu bất thường, chị Dịu đưa con đến Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng khám. Kết quả xác định Mai Anh bị bại não bẩm sinh, để lại nhiều di chứng nặng nề.

Hoảng loạn và tuyệt vọng, chị Dịu vội đưa con đến bệnh viện tuyến Trung ương cấp cứu. Để duy trì sự sống cho con, chị phải cho bé uống thuốc chống động kinh đều đặn, đồng thời đưa con đi châm cứu, tập vật lý trị liệu.

Có ngày, Mai Anh phải chịu đựng từ 9 đến 10 cơn động kinh. Cơ thể bé nhỏ nhiều lần co giật, tím tái trong sự bất lực của người mẹ trẻ. Không chỉ vậy, bé còn bị thụt lưỡi, không thể nói, nhai hay nuốt bình thường.

Là mẹ đơn thân, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị Dịu. Trước khi con đổ bệnh, chị làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng. Những lúc đi làm, chị nhờ mẹ mình ở nhà chăm sóc cháu. Nhưng từ ngày Mai Anh bệnh nặng, chị thường xuyên phải nghỉ việc để đưa con đến viện điều trị.

3 tuổi, Mai Anh vẫn nằm một chỗ, một mình chị Dịu vừa chăm sóc con vừa phải lo chi phí chữa bệnh

Những đồng lương ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt trước chi phí điều trị tốn kém, chưa kể tiền thuốc men, phần lớn là thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế và chi phí cho vật lý trị liệu liên tục trong thời gian điều trị ở viện.

Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Dịu đã vay mượn hơn 60 triệu đồng, dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi và trông cậy thêm vào sự hỗ trợ của mẹ mình. Ở tuổi lên 3, Mai Anh vẫn nằm một chỗ. Các bác sĩ đã cho bé chuyển về điều trị duy trì và phục hồi chức năng lâu dài tại Bệnh viện Trẻ em (TP Hải Phòng). Tuy nhiên, khả năng phục hồi của bé vẫn rất chậm, đòi hỏi sự kiên trì nhiều năm cùng chi phí điều trị lớn.

Nghẹn ngào, chị Dịu tâm sự: “Từ lúc sinh ra con đã chịu quá nhiều thiệt thòi, lại không có bố bên cạnh. Hàng ngày thấy những đứa trẻ trạc tuổi con mình bi bô nói cười, chạy nhảy, tôi buồn lắm. Tôi mong con được sống với tôi nhưng một mình tôi không xoay xở để lo cho con được”.

Có những ngày Mai Anh phải chịu đựng từ 9 đến 10 cơn động kinh

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Hường, Tổ trưởng tổ dân phố Quyết Tâm (phường Bạch Đằng), cho biết: bé Đỗ Mai Anh là công dân tại địa phương, bị bệnh nặng từ nhỏ, hiện gần như nằm một chỗ và thường xuyên phải đi bệnh viện điều trị. Từ khi con ốm nặng, chị Dịu phải nghỉ việc thường xuyên để chăm sóc, hoàn cảnh rất khó khăn.

“Cháu Mai Anh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để bé có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, được ở lại với mẹ và níu giữ hy vọng mong manh vào tương lai”, ông Hường nói.

Bạn đọc giúp đỡ bé Đỗ Mai Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.003 (bé Đỗ Mai Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Chị Nguyễn Thị Dịu (mẹ của cháu Mai Anh): Tổ dân phố Quyết Tâm, phường Bạch Đằng, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0858614233.