Chiều 31/8, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về vụ 2 trẻ em tử vong bất thường trong khu trọ tại thôn Nhạc Miễu, xã Như Quỳnh. Kết quả điều tra ban đầu cho hay, bà nội là nghi phạm ra tay sát hại 2 cháu bé.

Theo đó, khoảng 7h45 ngày 31/8, tại khu vực sông thuộc thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, người dân phát hiện thi thể cháu N.M.K (SN 2017, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp VKSND tỉnh, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Như Quỳnh bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Kết quả xác minh, xác định như sau, tối 30/8, anh Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) đưa 2 con là cháu N.M.K (SN 2017) và cháu N.M.H (SN 2013) đến phòng trọ của bà nội là Mai Thị Vân (SN 1965, thường trú tại xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng) tại thôn Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, làm việc, bà Vân khai nhận, do mâu thuẫn gia đình, bà Vân đã sát hại 2 cháu K. và H. rồi tự tử.

Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ bà Vân phát hiện cháu H. đã tử vong, còn bà Vân bị thương, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

