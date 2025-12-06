XEM CLIP:

Ngày 6/12, lực lượng chức năng Khánh Hòa đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến ba ô tô cháy rụi.

Các phương tiện bị cháy rụi. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, xe khách mang biển kiểm soát 50H-408.XX do tài xế Phạm Công H. (SN 1979, quê Quảng Ngãi) điều khiển, xe tải BKS 89C-203.XX do tài xế Chu Văn S. (SN 1990, quê Ninh Bình) cầm lái và xe container BKS 77C-172.XX do tài xế Lê Duy H. (SN 1970, quê Gia Lai) điều khiển, lưu thông cùng chiều trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (hướng Nam – Bắc).

Khi đến đoạn qua xã Nam Ninh Hòa (Khánh Hòa), ba phương tiện bất ngờ va chạm liên hoàn rồi bốc cháy dữ dội. Xe khách và xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn, xe container bị cháy rụi phần đầu.

Ba ô tô bốc cháy trên cao tốc sau cú tông liên hoàn. Ảnh: N.X

May mắn, vụ việc không gây thương vong; các tài xế cùng hành khách kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến đoạn cao tốc qua khu vực bị ách tắc trong nhiều giờ.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.