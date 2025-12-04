Sáng 4/12, lãnh đạo UBND xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn tối qua đã gây 5 điểm sạt lở đất đá cùng nhiều cây rừng ngã đổ ở đèo Gia Bắc, khoảng 20 ô tô mắc kẹt giữa các vị trí sạt lở và khiến Quốc lộ 28 bị tê liệt.

Một vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc. Ảnh: N.X

Theo đó, từ tối 3/12, khu vực đèo Gia Bắc (tỉnh Lâm Đồng) liên tục xuất hiện các điểm sạt lở lớn, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc, chắn ngang mặt đường. Riêng đoạn từ Km38 đến Km43, đất đá và cây rừng đổ xuống dày đặc khiến nhiều ô tô bị kẹt lại, không thể tiếp tục di chuyển.

Ngay trong đêm, lực lượng xã Sơn Điền phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, khu vực rừng núi hiểm trở, không có sóng điện thoại khiến việc liên lạc và nắm tình hình gặp nhiều khó khăn.

Đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng xác định gần 20 ô tô đang mắc kẹt, nhưng số lượng người trên các xe vẫn chưa thể thống kê.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm ngừng toàn bộ lưu thông qua đèo Gia Bắc để tập trung xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng và triển khai phương án giải cứu các phương tiện bị cô lập.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ chiều 3/12 đến rạng sáng 4/12 đã làm đất đá tràn xuống mặt đường Quốc lộ 28 đoạn từ Km38 đến Km51, khiến giao thông tê liệt cả hai chiều trong khi lượng phương tiện qua lại khu vực này rất lớn.