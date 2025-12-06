Đến hơn 9h ngày 6/12, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình khiến một người đàn ông mắc kẹt, tử vong.

Hiện trường căn nhà xảy ra cháy nằm trong hẻm. Ảnh: HC

Khoảng 7h sáng cùng ngày, người dân sống trên đường số 4, phường Hiệp Bình phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ tầng trệt của một căn nhà nằm sâu trong hẻm 72.

Theo người dân, ngọn lửa bùng phát từ phía sau tầng trệt căn nhà rồi lan nhanh. Nhiều người hô hoán, mang nhiều bình chữa cháy mini để tiếp cận dập lửa nhưng không thành công do đám cháy quá lớn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Lính cứu hỏa kịp khống chế đám cháy không để lan sang các nhà dân liền kề. Ảnh: HC

Vụ cháy nhanh chóng được khống chế, ngăn không để lan sang nhà dân liền kề. Qua kiểm tra hiện trường căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 47 tuổi, tên T.C.T., đã tử vong do bị mắc kẹt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hôm qua (5/12), một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 em nhỏ.



