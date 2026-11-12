Sáng 12/11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua xã Bảo Hà, Lào Cai), trong đó ô tô con bị biến dạng.

Thông tin ban đầu, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sáng 12/11, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại Km 191+300 (đoạn qua xã Bảo Hà, Lào Cai).

Các phương tiện xảy ra va chạm gồm một ô tô con mang BKS 24A-228.XX và 2 ô tô đầu kéo mang BKS 77H-092.XX và 19H-193.XX. Sau cú va chạm, ô tô con bị biến dạng phần đầu, còn xe đầu kéo biển số 77H-092.XX nằm vắt ngang giữa 2 làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Q.T

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với Công an xã sở tại giải quyết vụ tai nạn.

"Vụ tai nạn khiến 3 ô tô bị hư hỏng, 2 người bị thương. Lực lượng chức năng đang tiến hành phân luồng để hạn chế ùn tắc", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ô tô con bị biến dạng sau cú va chạm. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, Cục CSGT cũng cho biết hiện tại trên tuyến đường đang có mưa, khiến mặt đường trơn trượt, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. Trước tình hình không khí lạnh gây mưa và mây mù, làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung tối đa các nguồn lực để bảo đảm an toàn giao thông.