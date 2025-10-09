Theo nhà phân tích Jeff Pu, Apple sẽ mở rộng việc sử dụng titan trên các dòng sản phẩm mới, bao gồm iPhone Fold 2026 và iPhone Air.

Trong ghi chú gửi nhà đầu tư, ông cho biết iPhone gập sẽ có khung kim loại lai giữa titan và nhôm, một bước tiến lớn về vật liệu mà Apple đang theo đuổi.

Trước đó, chuyên gia Ming-Chi Kuo cũng từng tiết lộ Apple dự kiến kết hợp titan và thép không gỉ cho mẫu iPhone gập, trong đó bản lề sẽ làm từ thép và titan, còn khung chính làm bằng titan.

Một số bộ phận của bản lề có thể sử dụng liquidmetal - hợp kim lỏng có độ bền cao - để tăng độ bền và giảm hao mòn sau thời gian dài gập mở.

iPhone Fold kết hợp nhôm và titan để tăng độ bền? Ảnh: Macrumors

Theo ông Pu, iPhone Fold sẽ mỏng chỉ 4,5 mm khi mở ra, thậm chí mỏng hơn cả iPhone Air, đòi hỏi khung titan để đảm bảo độ cứng.

Quyết định sử dụng titan cho iPhone Air trước đó được xem là đúng đắn, khi các thử nghiệm độ bền cho thấy khung này chống cong hiệu quả hơn nhiều so với nhôm truyền thống.

Dù nói đến sự kết hợp giữa titan và nhôm, ông không nêu rõ liệu đây là hợp kim lai hay sự kết hợp riêng biệt giữa hai vật liệu trong từng phần khung.

Giới phân tích cho rằng Apple có thể dùng titan cho những phần chịu lực chính, còn nhôm cho các phần còn lại để giảm trọng lượng tổng thể.

Điều này phù hợp với triết lý thiết kế hiện nay của hãng: duy trì độ bền cao trong khi vẫn tối ưu cảm giác cầm nhẹ tay – yếu tố từng được người dùng đánh giá cao trên iPhone Air.

Theo lộ trình, iPhone gập sẽ nằm trong dòng iPhone 18, ra mắt tháng 9/2026. Màn hình của thiết bị dự kiến 5.5 inch khi gập và 7.8 inch khi mở, tương đương kích thước của một chiếc iPad mini nhỏ gọn.

Apple nhiều khả năng sẽ tập trung vào độ mỏng, độ bền của bản lề và trải nghiệm liền mạch khi gập mở để vượt qua các đối thủ như Samsung Galaxy Z Fold hay Google Pixel Fold - những sản phẩm vẫn đang gặp hạn chế về độ bền và nếp gập màn hình.

Pu dự đoán xu hướng sử dụng titan sẽ còn lan rộng, với iPhone 18 Fold (titan + nhôm) và iPhone Air 2026 đều được chế tạo từ vật liệu cao cấp này.

Sự kết hợp giữa độ nhẹ của nhôm và độ cứng của titan hứa hẹn giúp Apple tạo ra dòng iPhone gập vừa sang trọng, vừa bền bỉ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong thiết kế sản phẩm.

(Theo Macrumors)