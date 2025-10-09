Người dùng Apple Watch tại Canada nay đã có thể nhận thông báo về tăng huyết áp. Trước đó, tính năng cảnh báo sức khỏe quan trọng này đã có mặt tại hơn 150 quốc gia, và Canada là cái tên mới nhất gia nhập danh sách.

Người dùng Apple Watch Series 9 hoặc Apple Watch Ultra 2 trở lên có thể kích hoạt Hypertension Notifications trong ứng dụng Health. Tuy nhiên, các mẫu Apple Watch SE không hỗ trợ cảm biến cần thiết để phát hiện dấu hiệu tăng huyết áp, nên người dùng sẽ không thể sử dụng tính năng này.

Tính năng cảnh báo tăng huyết áp trên Apple Watch có thể cứu sống hàng triệu người. Ảnh: Apple

Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất thế giới hiện nay, có thể dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và bệnh thận mãn tính. Theo Apple, hiện có 1,3 tỷ người trưởng thành toàn cầu mắc bệnh này nhưng phần lớn không được phát hiện sớm do triệu chứng mờ nhạt.

Tính năng cảnh báo tăng huyết áp của Apple Watch hoạt động bằng cách dùng cảm biến quang học để theo dõi phản ứng của mạch máu với từng nhịp tim. Dữ liệu được thu thập liên tục trong 30 ngày, qua đó xác định dấu hiệu bất thường liên quan đến huyết áp. Nếu tình trạng kéo dài, người dùng sẽ nhận cảnh báo sớm, khuyến khích thay đổi thói quen hoặc tìm đến bác sĩ trước khi quá muộn.

Người dùng có thể bật cảnh báo này thông qua iPhone bằng cách mở ứng dụng Apple Watch > chọn My Watch > Passcode > bật Wrist Detection nếu chưa kích hoạt. Sau đó, mở Health app > nhấn vào biểu tượng hồ sơ cá nhân > Features > Health Checklist > bật Hypertension Notifications.

Tính năng này chỉ khả dụng cho người từ 22 tuổi trở lên và chưa từng được chẩn đoán tăng huyết áp. Lưu ý rằng Apple Watch không phát hiện tăng huyết áp trong thai kỳ và không thay thế thiết bị đo huyết áp chuyên dụng.

Từ bất lực kẹt xe trong mưa đến ứng dụng cứu hộ lũ lụt Thái Nguyên Một lần kẹt xe 5 tiếng giữa mưa lớn khiến Từ Tất Huân nảy ra ý tưởng làm bản đồ giao thông. Một tuần sau, ứng dụng ấy được anh chỉnh sửa trong đêm, trở thành công cụ hỗ trợ cứu hộ người dân vùng lũ Thái Nguyên.

Dù mang lại lợi ích lớn, Apple nhấn mạnh Apple Watch không phải thiết bị y tế. Giống như các smartwatch khác, chẳng hạn Galaxy Watch hay Pixel Watch, sản phẩm này chỉ hỗ trợ người dùng theo dõi xu hướng sức khỏe, chứ không đưa ra chẩn đoán y khoa.

Theo các chuyên gia, người dùng nên xem đây như một hệ thống cảnh báo sớm, giúp chú ý hơn đến cơ thể mình, thay vì dựa hoàn toàn vào thiết bị đeo tay. Những dữ liệu mà Apple Watch cung cấp có thể giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đi khám đúng lúc và ngăn ngừa biến chứng.

Việc Apple không ngừng bổ sung các công cụ chăm sóc sức khỏe thông minh cho thấy hãng đang định vị Apple Watch như một “người đồng hành sức khỏe”, chứ không chỉ là thiết bị công nghệ. Dù vậy, nhận thức là bước đầu tiên của chăm sóc nhưng chẩn đoán cuối cùng vẫn thuộc về bác sĩ.

(Theo PhoneArena)