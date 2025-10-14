Apple đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất năm với hàng loạt thiết bị mới sắp ra mắt, từ MacBook Pro dùng chip M5 đến iPad Pro và Vision Pro. Tuy nhiên, theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, đó mới chỉ là phần mở đầu trong “lộ trình rò rỉ”. Ít nhất 10 sản phẩm Apple sẽ được giới thiệu từ tháng 11 năm nay đến tháng 4 năm sau.

Khách hàng chờ bên ngoài một cửa hàng Apple Store. Ảnh: Bloomberg

Theo Gurman, lịch ra mắt của các sản phẩm này không cố định, tùy thuộc vào thời điểm Apple muốn “bung hàng”. Danh sách bao gồm nhiều dòng sản phẩm chủ lực - từ máy Mac, iPad, iPhone cho đến thiết bị nhà thông minh. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý nhất.

MacBook Pro M5 và MacBook Air M5

Apple đang hoàn tất thử nghiệm cho MacBook Pro dùng chip M5 Pro và M5 Max, hứa hẹn hiệu suất mạnh mẽ hơn cùng khả năng tùy chỉnh cao. Nhiều khả năng máy sẽ ra mắt đầu năm 2026. Sau đó, Apple sẽ tung MacBook Air M5, nhẹ hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, nhưng vẫn giữ sức mạnh vượt trội nhờ vi xử lý mới.

AirTag 2

Sau nhiều lần trì hoãn, AirTag 2 được cho là sắp xuất hiện với chip U2 giúp định vị chính xác hơn, cùng khả năng kết nối tốt hơn với hệ sinh thái Find My.

Apple TV 4K và HomePod mini 2

Apple cũng đang phát triển Apple TV 4K mới với chip mạnh hơn và RAM lớn hơn, có thể là sản phẩm đầu tiên tích hợp Apple Intelligence trên nền tvOS. Cùng lúc, HomePod mini 2 sẽ được cải thiện chất lượng âm thanh và hiệu năng xử lý, tạo nên trải nghiệm nhà thông minh đồng bộ hơn.

iPad và màn hình ngoài mới

Ngoài iPad Pro, Apple được cho là sẽ tung iPad giá rẻ với chip mạnh hơn, đủ để hỗ trợ Apple Intelligence. Bên cạnh đó là iPad Air M4, tập trung vào nâng cấp hiệu năng.

Apple cũng chuẩn bị hai màn hình ngoài mới, bao gồm bản nâng cấp cho Studio Display và một màn hình miniLED 27 inch 5K, phục vụ người dùng sáng tạo chuyên nghiệp.

iPhone 17e

Cuối cùng, dòng iPhone 17e - kế nhiệm iPhone 16e - dự kiến ra mắt năm 2026 với chip A19 và modem C1X 5G nhanh hơn. Thiết kế tổng thể sẽ không thay đổi nhiều, nhưng hiệu năng và kết nối được cải thiện đáng kể.

Theo Gurman, chiến lược của Apple trong giai đoạn này là mở rộng tính năng Apple Intelligence ra toàn bộ hệ sinh thái thiết bị, từ MacBook đến iPad, iPhone và thiết bị nhà thông minh. Điều này đánh dấu bước tiến lớn trong việc biến AI trở thành “trái tim” của mọi sản phẩm Apple.

(Theo BGR)