Hôm nay (ngày 2/12), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1978) để làm rõ, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. Huy là người thực hiện vụ cướp giật ở tiệm vàng K.Y. (đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh).

Nghi can Nguyễn Quốc Huy khi bị bắt. Ảnh: CACC

Trưa 30/11, vào khoảng 12h30, Huy đến tiệm vàng K.Y. giả làm khách mua hàng và đề nghị chủ tiệm, bà N.T.Y., cho xem hai lắc vàng 18K với tổng trọng lượng 1,5 lượng. Lợi dụng lúc bà Y. sơ hở, Huy cầm hai lắc vàng rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nhận được tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và trích xuất camera để nhận dạng nghi phạm, phục vụ công tác truy xét.

Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Huy và thu hồi hai lắc vàng. Bước đầu, Huy đã thừa nhận hành vi.