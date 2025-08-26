Ngày 26/8, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã hỗ trợ, giải cứu 3 thiếu niên trên địa bàn bị dụ dỗ bán sang Campuchia.

Trước đó, ngày 24/8, Công an phường Tiền Phong tiếp nhận tin báo của gia đình về việc 3 thiếu niên cùng sinh năm 2009 gồm: Trần Tiến Đ. (tổ dân phố Bình An), Thân Mạnh D và Hoàng M (cùng ở TDP An Thịnh) bỏ nhà đi. Gia đình cho biết, các cháu nghe theo lời dụ dỗ của người lạ, tìm cách vào TPHCM rồi sang Campuchia để làm ăn.

Ba thiếu niên bị dụ dỗ sang Campuchia đã được giải cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tiền Phong khẩn trương rà soát, trích xuất camera an ninh.

Kết quả xác định, Đ di chuyển bằng máy bay, còn D và M đi ô tô khách biển kiểm soát 98B-204.XX. Đơn vị lập tức liên hệ với lái xe để nắm lịch trình, đồng thời phối hợp với một số đơn vị thuộc Công an TPHCM hỗ trợ đưa các cháu về trụ sở làm việc.

Đến 16h30, Công an TPHCM đã tiếp cận, làm việc và bảo đảm an toàn cho cả 3 thiếu niên trên.

Sáng 25/8, ba thiếu niên đã được đưa trở về quê an toàn bằng đường hàng không. Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe các cháu ổn định.

Theo gia đình cho biết, cả 3 thiếu niên trên đều đã bỏ học, bị đối tượng xấu lôi kéo với những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”.

Cũng trong ngày 26/8, Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn, giải cứu 1 thanh thiếu niên tên Phạm Đình A. có dấu hiệu bị lừa đảo, dụ dỗ sang Campuchia lao động với lời hứa "việc nhẹ, lương cao".

Trước đó, tối 24/8, đơn vị nhận được tin báo từ tài xế lái xe khách tuyến Quảng Ninh – Bến Trại về dấu hiệu một thanh niên bị dụ dỗ, lừa sang Campuchia lao động.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phối hợp với tài xế đưa em A. về trụ sở công an phường Thanh Miện. Tại đây, nam thanh niên này chia sẻ quen biết một người qua mạng xã hội.

Người này đã lôi kéo, dụ dỗ Đình A. sang Campuchia lao động với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Sau đó, nam thanh niên bắt xe khách theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo mà không biết về những rủi ro tiềm ẩn.

Phạm Đình A. tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thanh Miện phân tích, giải thích thấu đáo giúp nam thanh niên hiểu rõ về những thủ đoạn tinh vi của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ bị bóc lột sức lao động, ép buộc tham gia các hoạt động phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân.

Ngay sau khi được cảnh sát hỗ trợ, A. đã hiểu và được bàn giao về gia đình an toàn.