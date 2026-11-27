Sáng 27/11, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM xác nhận 3/4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá đợt này không có người đăng ký tham gia.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, 3 cuộc đấu giá không thành do hết thời hạn đăng ký nhưng không có cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tham gia.

Riêng lô đất nhỏ nhất có một hồ sơ đăng ký hợp lệ, dự kiến được tổ chức đấu giá trực tuyến vào chiều 27/11 trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an. Thời gian đấu giá lại các lô còn lại sẽ chờ thông báo của UBND TPHCM.

Lô đất duy nhất có người tham gia mang ký hiệu 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9), thuộc phường An Khánh, có diện tích 5.009,1m2. Khu đất có giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng, tương đương khoảng 348 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước gần 349 tỷ đồng, bước giá 9 tỷ đồng. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra từ 15h30 đến 16h theo phương thức trả giá lên.

Theo quy hoạch, khu đất này được sử dụng hỗn hợp, trong đó 95% diện tích dành cho nhóm nhà ở và 5% cho dịch vụ, công trình có chiều cao tối đa 10 tầng.

Vị trí 4 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá lại. Ảnh: Anh Phương

Ba lô đất không có hồ sơ đăng ký gồm 1.K3.5.HH (lô 3-12), 1.K3.1.OD (lô 3-8) và 1.K3.4.HH (lô 3-5). Đáng chú ý, lô 3-12 có diện tích hơn 10.059m2, giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng/m2. Hai lô còn lại có giá khởi điểm lần lượt hơn 2.632 tỷ đồng và 2.091 tỷ đồng.

Tổng giá khởi điểm của cả bốn khu đất lên tới hơn 16.666 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,2 lần so với mức giá khởi điểm tại đợt đấu giá năm 2021.

Theo quy chế đấu giá, doanh nghiệp tham gia phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặt trước 20% giá khởi điểm và chứng minh vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án. Tùy từng khu đất, mức vốn chủ sở hữu yêu cầu dao động từ 410 tỷ đồng đến hơn 2.393 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2021, bốn lô đất này từng được đấu giá thành công với tổng giá trúng lên tới 37.346 tỷ đồng. Trong đó, riêng lô 3-12 (nay mang ký hiệu 1.K3.5.HH) có doanh nghiệp trúng đấu giá với mức giá 24.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, khiến UBND TPHCM phải hủy kết quả và tổ chức đấu giá lại.