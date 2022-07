Hai doanh nghiệp bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm về chung một địa chỉ

Sở hữu shophouse mặt tiền đường lớn ngay trung tâm thị trấn Tân Trụ (Long An), khách hàng có thể kinh doanh được cả 2 mặt shop (trước và sau). Đây là mô hình thương mại độc đáo “shop to shop” tại Sài Gòn Town do Thắng Lợi Land giới thiệu.