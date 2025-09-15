Sáng nay (15/9), Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã công bố quyết định chỉ định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: T.K

Theo đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy TPHCM.

Như vậy, Thường trực Thành ủy TPHCM hiện nay gồm: Bí thư Trần Lưu Quang và 5 Phó bí thư gồm các ông: Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán ở TPHCM. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Bà từng trải qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (cũ); Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn (cũ).

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: SGGP

Tháng 10/2010, bà Tuyết được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 9 (2010-2015).

Tháng 10/2014, bà Tuyết được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 9, TPHCM.

Ngày 1/9/2016, bà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 phê chuẩn giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Đến tháng 7/2021, bà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.