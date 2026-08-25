Ngày 25/8, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 15, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Vũ Thị Mai Anh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Kết quả, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành, bà Vũ Thị Mai Anh đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Vũ Thị Mai Anh sinh năm 1976, quê quán phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh; có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

Bà Vũ Thị Mai Anh - tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà từng giữ các cương vị như Phó bí thư Thành ủy Hạ Long, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.