Trong cuộc họp báo ngày 8/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã nhận được câu hỏi của phóng viên về một số cuộc tấn công nhằm vào nhiều tàu hàng xảy ra gần đây ở eo biển Hormuz.

Ông Lâm Kiếm. Ảnh: CCTV 13

Ông Lâm trả lời: “Căn cứ theo tình hình chúng tôi nắm được, con tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz treo cờ Quần đảo Marshall và trên tàu này có thủy thủ Trung Quốc. Cho đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận báo cáo thương vong đối với thủy thủ đoàn của tàu trên. Bắc Kinh quan ngại sâu sắc về lượng lớn tàu thuyền và thủy thủ đoàn bị mắc kẹt ở eo biển do xung đột”.

Theo người phát ngôn Trung Quốc, Bắc Kinh tin việc khôi phục giao thông ở eo biển Hormuz càng sớm càng tốt và đảm bảo an toàn cho các tàu dân sự cùng thủy thủ đoàn là “phù hợp với lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế”.

Theo kênh ABC News của Australia, tàu treo cờ Quần đảo Marshall được nhắc đến ở trên có khả năng là tàu chở hóa chất và các chế phẩm từ dầu mỏ, có tên JV Innovation. Hôm 4/5, tàu này đã thông báo với một số tàu xung quanh về việc trên boong xảy ra hỏa hoạn.