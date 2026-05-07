Theo hãng thông tấn Anadolu, Bộ Quốc phòng Pháp ngày 6/5 xác nhận việc nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle cùng với các tàu chiến của Italia và Hà Lan đã đi qua kênh đào Suez vào Biển Đỏ, qua đó chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

"Vấn đề tại eo biển Hormuz mang tính toàn cầu. Kể từ ngày 28/2, Pháp đã hoạt động trong tư thế phòng thủ và phối hợp cùng với Anh cũng như các đối tác trong một sáng kiến đa quốc gia nhằm góp phần khôi phục hoạt động hàng hải tại khu vực này. Để đẩy nhanh việc thực hiện sáng kiến ​​ngay khi hoàn cảnh cho phép, tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống đã di chuyển đến phía nam Biển Đỏ", Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: Wikipedia

Nhà chức trách Pháp nhấn mạnh việc điều động nhóm tác chiến tàu sân bay là động thái mang tính "phòng thủ", đồng thời giúp trấn an các đối tác trong khu vực và hỗ trợ an ninh hàng hải. Ngoài ra, việc eo biển Hormuz đóng cửa quá lâu đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng tôi đề xuất Iran được phép cho tàu của mình đi qua eo biển Hormuz và đổi lại cam kết đàm phán với Mỹ về các vấn đề vật liệu hạt nhân và tên lửa. Về phía Mỹ, chúng tôi muốn họ dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz để nhận được cam kết đàm phán từ phía Iran. Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để có được sự đồng thuận của cả hai bên", một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Pháp thông tin.

Kể từ cuối tháng 3, Pháp và Anh đã tổ chức các cuộc họp với nhiều quốc gia nhằm xây dựng một kế hoạch đảm bảo lưu thông ở Hormuz hậu xung đột.

Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không phải do Mỹ vận hành. Mẫu hạm của Pháp có thể mang theo 40 máy bay quân sự, bao gồm 30 tiêm kích Dassault Rafale M.