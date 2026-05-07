Thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc sáng 7/5 viết: “Chúng tôi kiên quyết bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan của các lực lượng Tehran trong vụ gây hư hại cho tàu Hàn Quốc ở eo biển Hormuz. Kể từ khi Mỹ và Israel thực hiện các hành động quân sự nhằm vào Iran, chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời trong địa lý quân sự của mình”.

Chiến hạm Mỹ áp sát tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đêm 4/5 xác nhận 1 tàu hàng của nước này đã bốc cháy “sau tiếng nổ lớn” khi đang neo đậu ở eo biển Hormuz.

“Vào khoảng 20h40 tối 4/5, vụ nổ cùng đám cháy đã xảy ra trên tàu hàng do một công ty vận tải biển của Hàn Quốc vận hành. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 24 người, trong đó có 6 công dân Hàn Quốc và 18 người nước ngoài”, phía Hàn Quốc thông tin.

Vụ cháy nổ tàu hàng Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz đang căng thẳng khi các lực lượng quân sự Mỹ và Iran cùng hiện diện tại đây, dẫn đến một số suy đoán về nguyên nhân vụ việc. Trong một bài đăng sau đó trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã tấn công tàu hàng Hàn Quốc.