Kênh NBC hôm 6/5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc Tổng thống Trump phải tuyên bố tạm ngừng chiến dịch “Dự án Tự do” chủ yếu vì Ảrập Xêút, một trong những đồng minh quan trọng của Washington ở Trung Đông, đã “từ chối cho quân Mỹ dùng các căn cứ và không phận để thực hiện hoạt động này”.

Binh sĩ Mỹ đổ bộ lên tàu hàng M/V Blue Star III cuối tháng 4/2026. Ảnh: CENTCOM

Cụ thể, việc nhà lãnh đạo Mỹ hôm 3/5 tuyên bố Washington “sẽ nỗ lực tốt nhất để hướng dẫn tàu và thủy thủ đoàn ra khỏi eo biển Hormuz” được cho đã chọc giận giới lãnh đạo Riyadh. Sau đó, Ảrập Xêút thông báo với chính quyền Trump rằng quốc gia này sẽ không cho phép các chiến đấu cơ của Mỹ xuất kích từ Căn cứ không quân Prince Sultan hoặc bay qua không phận Ảrập Xêút để tham gia chiến dịch “Dự án Tự do”.

Bất chấp việc Tổng thống Trump sau đó có cuộc điện đàm với Thái tử Ảrập Xêút Mohammed bin Salman, nhưng phía Riyadh nhất quyết không thay đổi quyết định và buộc người đứng đầu Mỹ phải cho tạm ngừng chiến dịch.

Ngoài ra, một nhà ngoại giao Trung Đông giấu tên nói với NBC: “Mỹ không thảo luận với Oman về ‘Dự án Tự do’ cho đến sau khi ông Trump công bố chiến dịch trên. Họ đưa ra thông báo rồi mới liên hệ với chúng tôi, chúng tôi không biết nên thế nào”.

Hiện ông Trump chưa bình luận về những thông tin do NBC đăng tải.