Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Trump ngày 4/5 đã cảnh báo lực lượng Iran "sẽ bị thổi bay khỏi mặt đất" nếu họ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu của Mỹ ở eo biển Hormuz hoặc vịnh Ba Tư.

Khi được hỏi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có còn hiệu lực hay không sau khi cả hai bên nổ súng ở eo biển Hormuz, ông Trump đáp: "Nếu tôi trả lời câu hỏi này, sẽ có những người nghĩ tôi không đủ thông minh để làm tổng thống. Nhưng về cơ bản, chiến dịch quân sự ở Iran đã kết thúc".

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Iran chỉ có 2 lựa chọn ở phía trước là đạt được một thỏa thuận thiện chí với Mỹ hoặc Washington sẽ nối lại các hoạt động quân sự.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ ngày 4/5 tuyên bố đã phá hủy 6 xuồng quân sự và đánh chặn hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Iran tại Hormuz.

Giống ông Trump, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng từ chối bình luận liệu lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Iran có còn hiệu lực hay không. Tuy nhiên, ông Cooper thừa nhận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn đang cản trở chiến dịch của Mỹ.

"IRGC đã phóng nhiều tên lửa hành trình, UAV và điều xuồng quân sự nhằm vào các tàu mà chúng tôi đang bảo vệ. Chúng tôi khuyên Tehran nên giữ khoảng cách với các khí tài của Mỹ trong khi chúng tôi triển khai kế hoạch hộ tống ở Hormuz. Các chỉ huy Mỹ trên thực địa có đầy đủ thẩm quyền để bảo vệ lực lượng của mình cũng như bảo vệ hoạt động vận tải thương mại", Đô đốc Cooper phát biểu.

Ngược lại, quân đội Iran đã phủ nhận việc các tàu của nước này bị phá hủy, khẳng định tuyên bố của Mỹ là "sai sự thật".