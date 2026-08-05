Quy hoạch và đô thị loại I là nền tảng cho hành trình kiến tạo mới của Bắc Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chúc mừng những thành tựu to lớn, mang tính bước ngoặt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong hành trình phát triển, từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh trao các quyết định về phê duyệt Quy hoạch và công nhận đô thị cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng nhấn mạnh việc Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 và Bộ Xây dựng công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong thời gian qua mà còn là cơ sở pháp lý đặc biệt quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

“Đây là bước khởi đầu cho một hành trình kiến tạo mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, hiện đại hơn và bền vững hơn cho Bắc Ninh trong tương lai” - Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

Để hiện thực hóa các mục tiêu quy hoạch, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương công khai rộng rãi quy hoạch đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư; rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung.

Cùng với đó, Bắc Ninh cần phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hạ tầng xanh; phát triển công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo song hành với bảo tồn các giá trị văn hóa Kinh Bắc và nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân.

Mốc son lịch sử trong hành trình phát triển của vùng đất Kinh Bắc

Ngày 23/7, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Tiếp đó, ngày 28/7, Bộ trưởng Xây dựng ban hành Quyết định số 1315/QĐ-BXD công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 1389/QĐ-TTg, Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với 99 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích tự nhiên hơn 4.700 km².

Quy hoạch có thời hạn ngắn hạn đến năm 2040, dài hạn đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075. Mục tiêu xuyên suốt của quy hoạch là cụ thể hóa định hướng đưa Bắc Ninh trở thành đô thị loại I và thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của miền Bắc và cả nước.

Ông Phạm Văn Thịnh công bố các quyết định

Theo định hướng phát triển, Bắc Ninh sẽ trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời xây dựng hình mẫu đô thị xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Đến năm 2050, Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2075, đô thị Bắc Ninh có khả năng dung nạp trên 10 triệu dân.

Về tổ chức không gian, tỉnh phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm với 3 vùng phát triển gồm: vùng công nghiệp - đô thị trung tâm; vùng thương mại - dịch vụ - logistics phía Nam; vùng nông - lâm nghiệp phía Đông. Bên cạnh đó là 4 hành lang phát triển kết nối với vùng Thủ đô Hà Nội và 6 cụm trung tâm động lực chủ đạo.

Không gian đô thị lấy 5 dòng sông lớn - gồm sông Cầu, sông Đuống, sông Thương, sông Lục Nam và sông Thái Bình - làm trục cảnh quan, văn hóa và sinh thái, kết hợp hệ thống hành lang xanh xuyên suốt toàn tỉnh. Theo quy hoạch, đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ hình thành hệ thống 12 khu vực đô thị đạt tiêu chí đô thị loại II.

Theo Quyết định số 1315/QĐ-BXD, phạm vi công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích hơn 4.700 km² và quy mô dân số trên 3,98 triệu người. Đối chiếu các quy định hiện hành về phân loại đô thị, Bắc Ninh đạt 12/15 tiêu chuẩn của đô thị loại I.

Địa phương ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật như tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục cao hơn mức bình quân cả nước; đứng thứ hai toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); tự cân đối ngân sách địa phương; tỷ lệ đô thị hóa đạt 61,63%. Bắc Ninh cũng đã hình thành hệ thống hạ tầng tương đối đồng bộ với 3 đầu mối giao thông cấp khu vực và quốc tế cùng nhiều khu đô thị, công trình kiến trúc hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn khẳng định điều quan trọng nhất sau hội nghị không phải là có thêm một bản quy hoạch mà là biến những ý tưởng, tầm nhìn thành các công trình, dự án, không gian sống và những giá trị phát triển cụ thể.

Ông Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Bắc Ninh sẽ kiên định phát triển theo quy hoạch, lấy quy hoạch làm nền tảng cho mọi quyết sách; huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường liên kết vùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Lạng Sơn và các trung tâm kinh tế lớn. Đồng thời, tỉnh lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng sống làm mục tiêu và lấy bản sắc văn hóa Kinh Bắc làm nền tảng trong quá trình phát triển đô thị.

Với quy hoạch mới được phê duyệt và việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.