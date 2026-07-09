Ngày 9/7, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm. Tỉnh đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư công, phát triển hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ các dự án chiến lược.

Tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, tình hình kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,56%, đứng thứ 6 cả nước và nằm trong nhóm 9 địa phương có mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 10,96% theo kịch bản tỉnh đã đề ra từ đầu năm.

Lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, Bắc Ninh đang triển khai 102 dự án nhà ở xã hội với quy mô dự kiến khoảng 117.000 căn hộ. Ngoài ra, địa phương còn triển khai 47 dự án nhà ở thương mại cùng 182 dự án khu đô thị, khu dân cư.

6 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh đạt tăng trưởng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước.

Bắc Ninh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hoạt động thương mại nội địa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Đặc biệt, công tác xúc tiến, tiêu thụ vải thiều được triển khai quyết liệt với nhiều hình thức mới. Tỉnh tăng cường hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung số, KOL, KOC trên các nền tảng thương mại điện tử; lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành tham gia các hoạt động livestream quảng bá và bán sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Trong lĩnh vực đầu tư công, đến hết ngày 30/6, Bắc Ninh đã giải ngân hơn 6.300 tỷ đồng, đạt trên 32% kế hoạch của tỉnh và hơn 38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đơn cử, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa được cải thiện rõ rệt; khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế. Mối liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI chưa chặt chẽ, hiệu ứng lan tỏa về công nghệ, quản trị và phát triển công nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Tiến độ đầu tư xây dựng cũng còn chậm. Nhiều dự án đối tác công tư (PPP) trọng điểm mới được chấp thuận chủ trương đầu tư trong 6 tháng đầu năm và đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng nên giá trị thực hiện còn thấp.

Các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, nhà ở cũng mới ở giai đoạn đầu triển khai, trong khi nhiều dự án đầu tư công chậm cả về công tác chuẩn bị đầu tư, thi công và giải ngân.

Bắc Ninh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân của tỉnh, triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, Bắc Ninh tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng; đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các tuyến giao thông kết nối nhằm phục vụ các hoạt động liên quan đến APEC 2027.

Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực triển khai các dự án quan trọng quốc gia và các công trình hạ tầng giao thông chiến lược đi qua địa bàn như tuyến đường sắt tốc độ cao Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh - Hà Nội, các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, đồng thời kiên quyết không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực trong quá trình thực hiện.