Ngày 23/6, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tiếp nhận kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6 về nội dung này.

Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU ngày 19/5/2026 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Bộ Chính trị định hướng thành phố Bắc Ninh trong tương lai cần được phát triển theo hướng hình mẫu đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp và mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Quá trình phát triển phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Phường Bắc Giang là đô thị trung tâm tỉnh Bắc Ninh

Đáng chú ý, Bắc Ninh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, trọng tâm là bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và khu vực.

Bộ Chính trị giao Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ cùng các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Đề án để trình Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét.

Đồng thời, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I để trình Trung ương theo quy định, bảo đảm tiến độ xem xét tại các hội nghị Trung ương tới nếu đủ điều kiện.

Kết luận cũng yêu cầu Bắc Ninh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, bao gồm giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hạ tầng đô thị thông minh, tăng cường kết nối các trung tâm đô thị lớn với hệ thống logistics và vận tải đa phương thức; phát triển hài hòa giữa các địa phương trong thành phố tương lai; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển.

Bắc Ninh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao

Đồng thời, Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để người dân thực sự thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.