Bắc Ninh xác định chuyển đổi số, truyền thông hiện đại và giảm nghèo thông tin cho người dân trồng vải được xem là những giải pháp quan trọng để đưa thương hiệu vải thiều Bắc Ninh đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Theo đó mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đã ký Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi Vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Theo quyết định, có 15 vườn vải thuộc 8 xã, phường gồm Phúc Hòa, Tân Sơn, Phượng Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Ngạn, Chũ và Nam Dương được công nhận đạt giải. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Giải Nhất thuộc về vườn vải của ông Ngô Văn Cường, thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa với diện tích 1ha, trồng giống vải U hồng, đạt 95,2 điểm. Hai giải Nhì được trao cho ông Trần Văn Bốn (xã Nam Dương) và ông Ngô Văn Tĩnh (xã Tân Sơn). Ba giải Ba thuộc về các chủ vườn tại các xã Lục Ngạn, Phượng Sơn và Sơn Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 1942/QĐ-UBND về việc công nhận giải thưởng Cuộc thi Vườn vải đẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026.

Theo kế hoạch, 15 chủ vườn đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận và tôn vinh tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2026, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Việc tổ chức cuộc thi không chỉ tạo động lực để người trồng vải tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần hình thành những mô hình vườn mẫu phục vụ quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch trải nghiệm và xây dựng thương hiệu vùng trồng một cách bền vững.

Đáng chú ý, cùng với việc tôn vinh các nhà vườn tiêu biểu, Bắc Ninh đang đẩy mạnh công tác truyền thông để gia tăng giá trị cho cây vải thiều. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, quảng bá nông sản không còn giới hạn ở các hội chợ hay sự kiện xúc tiến thương mại truyền thống mà được mở rộng trên nhiều nền tảng số, giúp kết nối trực tiếp người sản xuất với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và người tiêu dùng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trao giải, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ vải thiều.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thiện việc in Giấy chứng nhận cho 15 Vườn vải đẹp đạt giải, trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, đóng dấu, đóng khung để trao tại hội nghị tổng kết; đồng thời tiếp tục hướng dẫn các chủ vườn áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trong những năm tiếp theo.

Trong chuỗi hoạt động xây dựng thương hiệu (truyền thông ra bên ngoài) và giảm nghèo thông tin (cho chính những người nông dân trồng vải) được xác định là mắt xích quan trọng. Khi hình ảnh những vườn vải đạt chuẩn, quy trình sản xuất an toàn, câu chuyện của người nông dân và giá trị đặc trưng của vùng trồng được lan tỏa trên báo chí, mạng xã hội, nền tảng số và các kênh thương mại điện tử, giá trị sản phẩm sẽ được nâng lên, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là giải pháp thiết thực để giảm nghèo thông tin cho người dân, đặc biệt là các hộ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản phẩm hướng tới đạt chứng nhận OCOP. Việc được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kỹ năng quảng bá sản phẩm, xu hướng tiêu dùng và các nền tảng bán hàng trực tuyến sẽ giúp người trồng vải của Bắc Ninh (tập trung nhiều ở khu vực trồng vải tại tỉnh Bắc Giang cũ - NV) chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái như trước.

"Khi khoảng cách thông tin được thu hẹp, người dân không chỉ bán được sản phẩm với giá trị cao hơn mà còn có thêm cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, doanh nghiệp và các đơn vị xúc tiến thương mại. Đây chính là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững", đại diện Sở Công Thương nói.

Song hành với hoạt động quảng bá sản phẩm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phối hợp với các địa phương xây dựng, phát triển các chương trình du lịch tham quan, trải nghiệm tại những vườn vải đạt giải. Việc kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái không chỉ tạo thêm nguồn thu cho người dân mà còn giúp quảng bá trực quan thương hiệu vải thiều Bắc Ninh tới du khách trong và ngoài nước.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vải thiều trên các nền tảng truyền thông, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu và lan tỏa giá trị của sản phẩm đặc sản địa phương. Cùng với báo chí truyền thống, việc khai thác hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, video ngắn và các ứng dụng truyền thông mới được kỳ vọng sẽ giúp thông tin về mùa vải, vùng trồng và chất lượng sản phẩm đến với người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn.

Ở cơ sở, UBND các xã, phường có vườn đạt giải được giao hướng dẫn các chủ vườn duy trì quy trình sản xuất an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm; đồng thời tổ chức cho các hộ trồng vải tham quan, học tập kinh nghiệm nhằm nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Theo các chuyên gia, xây dựng thương hiệu nông sản trong giai đoạn mới không chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm mà còn phụ thuộc vào năng lực truyền thông và khả năng kết nối thị trường. Vì vậy, cùng với đầu tư cho vùng nguyên liệu, Bắc Ninh đang từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, kết hợp giữa chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và giảm nghèo thông tin cho người dân.

"Khi mỗi người trồng vải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và thông tin thị trường, họ sẽ trở thành những "đại sứ thương hiệu" ngay tại chính vườn cây của mình. Đó cũng là hướng đi giúp vải thiều Bắc Ninh không chỉ khẳng định vị thế trên thị trường trong nước mà còn tiếp tục mở rộng sức cạnh tranh ở các thị trường quốc tế trong thời gian tới", đại diện Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.