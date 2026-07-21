Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh vừa ký ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; bảo đảm kể từ ngày 1/1/2027, các quy định của Luật được tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Quá trình triển khai kế hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, có chất lượng.

Tỉnh Bắc Ninh sẽ chú trọng truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý tới người dân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một trong những nội dung chính của kế hoạch là tổ chức truyền thông, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Theo kế hoạch, quý 3/2026, Sở Tư pháp sẽ phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi nội dung Luật, các điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần giảm nghèo thông tin pháp luật tại địa phương. Trong đó “chú trọng truyền thông tới người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, người dân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương”.

Trong quý 3 - 4/2026 và các năm tiếp theo, Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước) chủ trì biên soạn, đăng tải, cấp phát tài liệu tuyên truyền, đề cương giới thiệu Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đồng thời, Sở sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật và các quy định về trợ giúp pháp lý thông qua hội nghị, tọa đàm, phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở và các hình thức phù hợp khác; lồng ghép truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý, đối tượng được trợ giúp pháp lý và địa chỉ tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở.

Cũng theo kế hoạch, trong quý 3 - 4/2026, Sở Tư pháp sẽ phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau hội nghị cấp tỉnh, UBND các xã, phường sẽ tổ chức hoặc lồng ghép hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; phối hợp, tạo điều kiện để người thuộc diện được trợ giúp pháp lý tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.