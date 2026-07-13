Trung tuần tháng 7/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 trong lực lượng Công an tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Nội dung trọng tâm đầu tiên của kế hoạch là “tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản liên quan”.

Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin truyền thông, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh… theo hướng “đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an”.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, công an các đơn vị, địa phương phải tích cực triển khai nhiệm vụ vận hành Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu thông tin của đơn vị để góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho người dân. 3 nhóm nội dung thông tin được tập trung tuyên truyền gồm:

Một là thường xuyên tham gia vận hành Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Fanpage, cũng như các trang thông tin trên các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) và các phần mềm ứng dụng khác, bảo đảm đúng quy định, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Hai là thường xuyên rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, bảo đảm bí mật của thông tin trước khi cung cấp; lập danh mục thông tin phải được công khai.

Ba là số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu; duy trì lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin của đơn vị.

Cũng theo kế hoạch, trước ngày 1/9/2026, công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Bắc Ninh phải công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điểm u, Khoản 1, Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin); rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tham gia hội nghị tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác đầu mối cung cấp thông tin.

“Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ bám sát các nhiệm vụ được giao tại Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản triển khai của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, xác định lộ trình cụ thể để đảm bảo từ ngày 1/9/2026, Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành được thực hiện thống nhất, đồng bộ”, UBND tỉnh nêu rõ trong kế hoạch.