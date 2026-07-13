Một trong những nội dung chính của Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 10/7 là “ưu tiên phát triển thương mại điện tử khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa”.

Ưu tiên phát triển thương mại điện tử khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa là một trong những nội dung chính của Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh sẽ tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại khu vực đặc thù này. Trong đó chú trọng kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, tiếp thị số, quản trị đơn hàng, chăm sóc khách hàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tuân thủ pháp luật kinh doanh trên môi trường số…

Tỉnh Bắc Ninh sẽ hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại điện tử khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các địa bàn được ưu tiên theo hướng tận dụng cơ sở hiện có của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, bưu cục, viễn thông, điểm bán hàng, các thiết chế cộng đồng phù hợp... Khuyến khích doanh nghiệp bưu chính, logistics, nền tảng số, công nghệ, thanh toán và các tổ chức tín dụng phối hợp với địa phương triển khai mô hình phù hợp đối với địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời tỉnh cũng quan tâm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; ưu tiên giải pháp thanh toán an toàn, thuận tiện, chi phí hợp lý, phù hợp với hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác, tỉnh Bắc Ninh sẽ rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thương mại điện tử khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Định hướng của tỉnh là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông dân và các chủ thể OCOP trong ứng dụng thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên hỗ trợ các nhóm sản phẩm có ưu thế của địa phương như sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc sản địa phương, nông sản chủ lực, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiềm năng xuất khẩu.

“Nội dung hỗ trợ cần tập trung vào xây dựng gian hàng số, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, hình ảnh, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và nâng cao kỹ năng bán hàng trên nền tảng số”, UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ trong kế hoạch.

Nhằm tích cực giảm nghèo thông tin cho người dân, UBND tỉnh giao Sở Công Thương quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử, thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn.

Tỉnh yêu cầu phải “chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phát triển thương mại điện tử, đặc biệt Luật Thương mại điện tử đến các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở ngành liên quan và các trang Website, Facebook, Zalo…”.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý nhà nước về Luật thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh, phòng chống, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

Bắc Ninh nâng cao năng lực tiếp cận tài chính số cho người dân vùng sâu, vùng xa Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính số cho người dân và doanh nghiệp, chú trọng khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, góp phần hình thành công dân số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp xây dựng và triển khai tổ chức các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý nhà nước về Luật thương mại điện tử; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh, phòng chống, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.