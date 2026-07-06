Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 27/6 kèm theo Quyết định số 884.

Đối tượng hướng tới của Kế hoạch này là tất cả người dân và doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt là nhóm đối tượng ưu tiên - những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính nào - như: Người dân sống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình có thu nhập thấp; đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi…

UBND tỉnh Bắc Ninh xác định mục tiêu tổng quát: “Hình thành và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện hiện đại, an toàn và bao trùm, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Phấn đấu mọi người dân và doanh nghiệp, nhất là nhóm đối tượng ưu tiên được tiếp cận một cách bình đẳng, toàn diện các sản phẩm, dịch vụ tài chính, hưởng thụ đầy đủ các thành quả từ Chiến lược, góp phần đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội trong quá trình phát triển”.

Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đến cuối năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GRDP.

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ nhiều chỉ tiêu phấn đấu rất tham vọng như: Đến cuối năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; Tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 30 lần GRDP; Ít nhất 75% người trưởng thành có thông tin về lịch sử tín dụng trong hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, nhiều giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ.

Cụ thể như: Phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, dễ sử dụng, thúc đẩy việc thanh toán, chi trả không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; Khuyến khích các tổ chức tín dụng trên địa bàn áp dụng các chính sách ưu đãi, miễn, giảm phí liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, trong đó ưu tiên áp dụng cho người có công với cách mạng.

Mặt khác, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh phát triển và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính số, ngân hàng số, đặc biệt là qua thiết bị di động cho người dân và doanh nghiệp ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, phát triển và ứng dụng công nghệ mới thúc đẩy giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành công dân số trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài chính toàn diện đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính chính thức, an toàn và hiệu quả.