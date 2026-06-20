Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan khẩn trương sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" để đề xuất sửa đổi căn cơ chính sách đất đai, trình hội nghị Trung ương 3 xem xét, cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để trình Quốc hội xem xét, quyết định; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất; báo cáo Bộ Chính trị những nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Chính trị có kết luận về đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ Chính trị cũng giao Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện đề án, thực hiện phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định của pháp luật trước ngày 1/7/2026 và tiếp tục giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn theo quy định, không làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội, không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác.

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát diện tích đất lúa, đất rừng… bảo đảm đúng, đủ về số liệu và hiện trạng, phục vụ công tác quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau gần 5 năm triển khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, kéo theo nhu cầu sử dụng đất gia tăng ở nhiều lĩnh vực. Cùng với đó, việc các địa phương điều chỉnh quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành quốc gia được phê duyệt sau quy hoạch sử dụng đất quốc gia cũng làm phát sinh nhiều yêu cầu mới về phân bổ quỹ đất.

Phương án điều chỉnh quy hoạch lần này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của 34 tỉnh, thành phố, các quy hoạch ngành quốc gia có sử dụng đất, quy hoạch vùng và định hướng phát triển kinh tế-xã hội theo tinh thần Đại hội 14.

Trong khi đó Luật Đất đai năm 2024 đã tạo ra nhiều đổi mới quan trọng trong quản lý, sử dụng đất, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cũng cho thấy nhiều vấn đề mới phát sinh liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.