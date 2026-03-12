Ngày 12/3, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật ghép da thành công cho một nữ bệnh nhân 23 tuổi (ngụ Tây Ninh) bị hoại tử vùng mặt nghiêm trọng do tai nạn giao thông, bảo tồn được chức năng mắt và phục hồi thẩm mỹ cho người bệnh.

Trước đó, sau khi bị ngã xe máy, vùng trán - thái dương và mi mắt trái của bệnh nhân chịu tổn thương nặng do đập trực tiếp xuống mặt đường. Tuy nhiên, nạn nhân không nhập viện ngay, đến ngày thứ ba, khi vết thương chuyển màu đen và rỉ dịch, người bệnh mới đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 và được chuyển điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt - Mắt.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận vùng da mặt có dấu hiệu dập nát, tưới máu kém kèm hoại tử da tiến triển, tình trạng không chỉ đe dọa thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng chức năng mắt và sức khỏe toàn thân nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước mức độ tổn thương phức tạp, đơn vị Vi phẫu của Khoa Ngoại Chấn thương và Khoa Răng Hàm Mặt đã cùng hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, kiểm soát nhiễm trùng và chăm sóc vết thương trước mổ.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành cắt lọc toàn bộ mô hoại tử, làm sạch vùng tổn thương, sau đó thực hiện ghép da lấy từ vùng bụng nhằm tái tạo vùng mặt. Ca mổ diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng trong và ngay sau phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, mảnh da ghép hồng hào, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay hoại tử thứ phát. Chức năng vùng mắt được bảo tồn, tình trạng toàn thân ổn định, vết thương lành tốt. Kết quả được các bác sĩ đánh giá là thành công, góp phần quan trọng vào việc phục hồi thẩm mỹ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Các bác sĩ nhận định, việc xử trí vết thương sớm sau tai nạn giao rất quan trọng. Ghép da kịp thời giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, hạn chế sẹo xấu và tăng khả năng phục hồi. Việc trì hoãn nhập viện khiến tổn thương tiến triển nặng hơn, làm tăng mức độ phức tạp của ca phẫu thuật và kéo dài thời gian hồi phục của người bệnh.