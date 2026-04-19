Khi sự sống đổi thay trong giây lát

Mới đây, anh Cao Văn Ánh (40 tuổi, sống tại Lê Ích Mộc, Hải Phòng) đã chia sẻ tình hình sức khỏe và lòng biết ơn của mình với các bác sĩ tại Khánh Hòa đã kịp thời cấp cứu và giúp anh thoát khỏi cửa tử sau sự cố cách đây 1 năm.

Dù đã nhiều tháng trôi qua, anh Ánh vẫn không thể nào quên vài phút ngắn ngủi khiến anh từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột của gia đình trở thành bệnh nhân ngừng tim, não thiếu oxy, cột sống cổ tổn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ nhận định cơ hội sống của anh chỉ còn vỏn vẹn 0,1%.

Trước đó, kỳ nghỉ ở Nha Trang vào tháng 8/2025 vốn là giấc mơ giản dị mà anh Ánh ấp ủ suốt nhiều năm. Sau những tháng ngày lao động vất vả, hai vợ chồng quyết định đưa 3 con nhỏ đến nơi lưu giữ những ký ức tuổi trẻ của anh. Những ngày đầu trôi qua trong niềm vui trọn vẹn, tiếng cười của trẻ thơ, những khoảnh khắc tưởng như sẽ trở thành ký ức đẹp mãi mãi. Không ai ngờ, đó cũng là những giờ phút bình yên cuối cùng trước khi biến cố ập đến.

Hình ảnh bệnh nhân khi đưa vào khoa cấp cứu. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa.

Chị Hoàng Thị Hoa - vợ anh Ánh kể, trưa 27/8/2025, khi gia đình đang ở 1 khu du lịch, chị rời đi vài phút. Lúc sau chị quay lại thấy đám đông kêu gọi hoảng loạn. Hình ảnh người chồng tím tái, bất động, bụng trướng lên vì nước khiến chị gần như sụp đổ.

Trong cơn hoảng loạn, chị Hoa chỉ biết gào khóc cầu cứu. Những người xung quanh cố gắng sơ cứu cho anh Ánh, thời gian trôi đi nặng nề từng giây. Khi xe cấp cứu đến, tim anh đã ngừng đập.

Tại bệnh viện, "cuộc chiến" càng trở nên khốc liệt hơn, anh Ánh được xác định ngừng tim, phổi ngập nước. Kết quả chụp CT như một nhát dao cứa sâu hơn: Đốt sống cổ bị gãy, chèn ép tủy sống, nguy cơ liệt tứ chi. Não bị thiếu oxy do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài. Mỗi chẩn đoán là một lần hy vọng của gia đình thêm mong manh hơn.

Chị Hoa nhớ như in lời bác sĩ: “Cơ hội sống gần như bằng không. Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần, chỉ còn vài giờ nữa...”.

Trong khoảnh khắc ấy, chị không còn đủ tỉnh táo để hiểu hết ý nghĩa của những lời đó. Chị chỉ biết ký vào giấy tờ, trao niềm tin mong manh của mình cho đội ngũ y bác sĩ và tự nhủ rằng chồng mình vẫn còn phải sống vì 3 đứa con đang chờ cha trở về.

Diễn biến tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa.

72 giờ hạ thân nhiệt để cứu nhu mô não sau ngừng tim là khoảng thời gian dài nhất, nặng nề nhất. Đó là ranh giới quyết định: Hoặc tỉnh lại hoặc rơi vào hôn mê vĩnh viễn, sống đời sống thực vật. Mỗi tiếng máy kêu trong phòng ICU như một nhịp tim của cả gia đình. Mỗi lần loa gọi tên bệnh nhân, chị Hoa lại thót tim, sợ rằng cái tên quen thuộc ấy sẽ vang lên trong danh sách những người không còn cơ hội.

Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Gần 3 ngày sau, anh Ánh mở mắt. Không lời nói, không cử động, anh chỉ dùng những giọt nước mắt để báo hiệu sự sống trở lại.

Hành trình hồi sinh của anh không dừng lại ở đó. Sau giai đoạn cấp cứu, anh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để phẫu thuật cột sống cổ.

Những ngày tháng tiếp theo là chuỗi ngày gian nan: Anh không thể cử động tay chân, ăn qua ống, nói chuyện khó khăn. Mỗi hoạt động tưởng chừng đơn giản nhất của một con người như cử động ngón tay, nuốt một thìa cháo hay phát âm một từ đều trở thành thử thách.

Kỳ tích hiếm trong cấp cứu

Những ngày tháng đó, bên cạnh anh Ánh luôn là người vợ kiên cường và gia đình luôn sát cánh. Từng ngày trôi qua, từng thay đổi nhỏ xuất hiện: Một cái nhúc nhích của ngón tay, một ánh nhìn rõ hơn, một âm thanh tròn trịa hơn. Những điều nhỏ bé ấy, với người bình thường có thể không đáng kể nhưng với anh và gia đình, đó là những bước tiến lớn lao, là những tia sáng le lói trong hành trình dài tăm tối.

Bảy tháng sau ngày định mệnh, người đàn ông từng nằm giữa ranh giới sinh tử đã có thể tự đứng dậy, tập đi những bước đầu tiên, tự ăn, tự nói chuyện.

Hình ảnh hiện tại của anh Ánh sau 7 tháng tưởng chừng sự sống bằng 0. Nguồn: GĐCC.

Trao đổi với PV VietNamNet về ca cấp cứu của anh Cao Văn Ánh, bác sĩ Lê Trần Anh Thi - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa - nhận định đây là một kỳ tích hiếm gặp trong thực hành cấp cứu.

Khi ê-kíp 115 tới, bệnh nhân hôn mê sâu, đã phù chướng, tím tái, SpO2 chỉ còn 10%, ngừng tim. Bác sĩ nhanh chóng hồi sức tim phổi (CPR) tại chỗ và kích hoạt hệ thống 115, hội chẩn bác sĩ ngoại tim phổi.

Ban đầu, các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý nội khoa như đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim nhưng theo lời của người chứng kiến, anh Ánh đang ngồi trên thành hồ thì đột ngột ngã úp mặt xuống nước.

Khi nhập viện, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp nặng, tràn khí dưới da ở cổ - ngực - mặt và ngừng tim. Ê-kíp đã kịp thời hồi sức thành công, đồng thời xử trí biến chứng bằng dẫn lưu khí màng phổi hai bên. Bác sĩ Lê Trần Anh Thi là người trực tiếp gọi điện về hiện trường ở bể bơi nhằm xác định bệnh nhân ngã như thế nào để đi tìm nguyên nhân.

Kết quả chụp CT cho thấy hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: Trật đốt sống cổ C4 chèn ép tủy, tổn thương phổi, tràn khí nhiều khoang và chướng hơi đường tiêu hóa. Những dấu hiệu này cho thấy cơ chế bệnh không đơn thuần là đuối nước.

Sau khi khai thác lại thông tin, các bác sĩ xác định khả năng bệnh nhân bị rơi từ độ cao trước khi rơi xuống nước, gây chấn thương đầu, ngực và cột sống cổ - nguyên nhân chính dẫn đến choáng tủy, hôn mê và đuối nước thứ phát.

Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu chuyên sâu, giành lại sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sĩ Thi cho rằng, kỳ tích không chỉ đến từ chuyên môn mà còn từ sự đồng hành của gia đình và ý chí kiên cường của chính bệnh nhân trong hành trình hồi phục.

