Ngày 18/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, các bác sĩ luân phiên hỗ trợ y tế tại Côn Đảo vừa phối hợp với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật nối thành công mạch máu và dây thần kinh cổ tay cho một bệnh nhân gặp tai nạn bất ngờ tại nhà.

Trước đó, anh L.V.N. (37 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng hoảng loạn, vết thương vùng cổ tay phải chảy máu liên tục, phun thành tia, sau khi vô tình đập tay vào bể cá tại nhà.

Qua thăm khám, ê-kíp trực xác định bệnh nhân không bắt được mạch quay tay phải, các ngón tay gần như mất hoàn toàn khả năng vận động. Nếu không can thiệp kịp thời, anh N. có nguy cơ hoại tử hoặc để lại di chứng nặng.

BSCKI Phan Xuân Khải - đang tham gia luân phiên công tác đợt 9 tại Côn Đảo đã hội chẩn với lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, quyết định phẫu thuật khẩn cấp nối mạch máu và thần kinh cho bệnh nhân.

BSCKI Phan Xuân Khải thăm hỏi bệnh nhân sau thời gian phẫu thuật. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Phẫu thuật cho thấy tổn thương nghiêm trọng, anh N. bị đứt hoàn toàn động mạch quay, thần kinh giữa, gân gấp cổ tay quay và gân gấp nông các ngón.

Các bác sĩ tiến hành khâu gân bằng mũi khâu Kessler chuyên dụng, sau đó khâu nối vi phẫu động mạch bằng chỉ Nylon 7.0 siêu nhỏ, kết hợp bơm rửa dung dịch chống đông rồi khâu nối vi phẫu dây thần kinh giữa.

Sau mổ, anh N. được tháo dây garo, động mạch quay đập trở lại nhịp nhàng, máu lưu thông tốt, bàn tay hồng ấm. Bệnh nhân được cố định bằng nẹp mặt lưng với cổ tay gấp 45 độ.

Hiện sức khỏe anh N. tiến triển tốt, mạch máu thông suốt, các ngón tay có thể cử động, chỉ số oxy qua da ở đầu ngón tay đạt 98-100%.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây là ca phẫu thuật cấp cứu đòi hỏi sự tỉ mỉ, độ chính xác cao, cho thấy năng lực chuyên môn và hiệu quả của mô hình bác sĩ luân phiên từ các bệnh viện tuyến cuối ra hỗ trợ y tế tại Côn Đảo.